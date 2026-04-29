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Manso momento

Cómo asistir al Manso Baile, el evento que promete revolucionar Mendoza

El Frank Romero Day tendrá a Euge Quevedo, DesaKTa2, Ecko y una gran propuesta para disfrutar el primer fin de semana de mayo.

El 2 de mayo desde las 16 hs, el Teatro Griego Frank Romero Day va a vivir algo que nunca pasó: dejar de ser un lugar para mirar… y convertirse en un lugar para bailar.

Llega Manso Baile, una fiesta pensada para transformar uno de los escenarios más icónicos de Mendoza en una experiencia total. Donde antes había escalones de cemento y butacas imaginarias, ahora habrá encuentro, gente bailando y una experiencia compartida.

Manso Baile no es un festival con una grilla de artistas. Es una invitación:a caer con amigos, a perder la noción del tiempo, a cruzarte con gente en distintos sectores, recorrer barras, frenar en los food trucks y volver a la pista. A disfrutar el Teatro Griego de una forma distinta.

Con un line up potente –Euge Quevedo + LBC, DesaKTa2, Ecko, Dame 5, Migrantes, Azul Azul, Charly Sosa y Gaby Brown– la música será el pulso de un encuentro que no se corta, pero en donde la verdadera protagonista es la fiesta.

Manso Baile propone múltiples espacios, sectores intervenidos, gastronomía, barras y una puesta pensada para que todo fluya: entrar, moverte, bailar, salir, volver. Un recorrido constante que convierte al predio en una experiencia viva.

A TENER EN CUENTA

  • Habrá barras y patio gastronómico / food trucks.
  • No se permite el ingreso con conservadoras ni bebidas externas.
  • El predio contará con playa de estacionamiento oficial (capacidad limitada).
  • Se recibirán solicitudes de acreditación de prensa, sujetas a aprobación según protocolo del evento.
  • Se dispondrá de un cupo limitado de 35 accesos para personas con CUD, con ingreso presentando certificado vigente y DNI. Los mismos se otorgarán el día del evento y el acceso será por orden de llegada hasta completar capacidad.

SECTORES

  • Sector 4 (apto para todo público): $30.000
  • Sector 4 Centro (+18): $35.000
  • Campo Escenario (Sector 2): $35.000
  • Sector 5 VIP (+18): $50.000
  • Sector 5 VIP Cachengueo (+25): $50.000
  • Mesa VIP Sector 3 (para 10 personas, incluye 30% en consumo): $1.000.000

ETIQUETAS:

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