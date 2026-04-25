¿Cómo afectan el comercio ilegal y los tours de compras a las pymes mendocinas?

Este viernes, en Mendoza, empresarios, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad analizaron el crecimiento del comercio ilegal y su impacto sobre las pymes. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones, y puso el foco en los denominados tours de compras.

La actividad, cuyo título fue “Detrás del bajo precio: el impacto del comercio ilegal”, fue impulsada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios, y reunió a representantes del sector público y privado.

Las dificultades en los controles de los tours de compras

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la expansión de los tours de compras, una modalidad que combina viajes organizados -principalmente hacia Chile- con el traslado de mercadería dentro o por encima de los límites permitidos.

En ese marco, desde Gendarmería Nacional explicaron que el paso internacional Cristo Redentor presenta condiciones particulares que dificultan los controles. Según explicaron, en el corredor coexiste el turismo, transporte de cargas y circulación internacional, lo que impide revisar la totalidad de los vehículos.

En ese contexto, las autoridades señalaron que si bien el ingreso de productos puede realizarse dentro del marco legal, el volumen de operaciones permite que el sistema funcione, en la práctica, como un circuito comercial que favorece la informalidad.

Cambio de tendencia: menos viajes a Chile y el Norte como nuevo destino

Uno de los datos llamativos es que durante la jornada se expuso que hay una caída significativa en los tours de compras hacia Chile. En ese sentido, se difundió que durante el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 817 contingentes, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 125, lo que representa una baja cercana al 85%.

Esta tendencia también se reflejó en los registros mensuales y anuales, con una reducción sostenida en la cantidad de viajes, atribuida a factores como la menor brecha de precios, el tipo de cambio y el crecimiento del comercio electrónico internacional.

Sin embargo, los expositores advirtieron que esta disminución no implica la desaparición del fenómeno, sino su translado hacia nuevas rutas: se detectó un crecimiento de circuitos hacia el norte del país, particularmente con destino a Bolivia, donde las condiciones cambiarias y la ausencia de limitaciones climáticas favorecen este tipo de operatorias.

Según lo expuesto, estos recorridos suelen desarrollarse por rutas alternativas y fuera de los circuitos formales, lo que dificulta aún más los controles y amplía el margen para el ingreso de mercadería en infracción.

Además, se advirtió que estas modalidades pueden ser utilizadas para otras actividades ilegales, lo que incrementa su complejidad.

¿Cómo impacta en las pymes?

En ese marco, durante el encuentro se abordó el impacto del comercio ilegal en la economía. Desde CAME señalaron que la informalidad supera el 60% de la actividad económica en Argentina, lo que genera una fuerte competencia desleal para quienes operan dentro del sistema formal.

En ese marco, se advirtió que el comercio ilegal no solo afecta la recaudación fiscal, sino también las condiciones de competencia, ya que quienes cumplen con las obligaciones impositivas deben enfrentar a actores que no tienen los mismos costos ni controles.

Ante este escenario, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, así como mejorar la coordinación entre organismos de control y fiscalización.

En ese sentido, plantearon que sin una estrategia integral que incluya controles en frontera, seguimiento de la trazabilidad de los productos y marcos normativos actualizados, el comercio ilegal continuará expandiéndose y afectando al entramado productivo.