Cómo acceder al nuevo subsidio de garrafas de Anses y qué cambia en el beneficio este invierno

La ANSES confirmó la puesta en marcha de un nuevo subsidio destinado a familias que utilizan garrafas para calefaccionarse (en el marco de una reforma integral de los subsidios energéticos). El sistema reemplaza al antiguo Programa Hogar y ahora se integra dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores de menores ingresos y unificar criterios con otros servicios como luz y gas natural.

Uno de los cambios centrales es la modalidad de pago: el subsidio ya no se deposita en una cuenta bancaria, sino que se aplica como descuento directo al comprar la garrafa (a través de billeteras virtuales u otros medios digitales). Además, el beneficio cubre el equivalente a media garrafa mensual durante todo el año, con refuerzos en invierno (cuando el consumo aumenta y el Estado puede ampliar la cobertura incluso a una garrafa completa).

En cuanto a los requisitos, quienes quieran acceder deben cumplir condiciones económicas y patrimoniales específicas. Entre ellas, tener ingresos familiares que no superen tres Canastas Básicas Totales y no contar con conexión a la red de gas natural (ni registrar el servicio a nombre de ningún integrante del hogar). También hay excepciones contempladas para situaciones particulares, como personas con discapacidad o pensiones especiales.

La inscripción se realiza de manera online a través del registro oficial de subsidios energéticos (ReSEF), donde se deben cargar datos personales, del grupo familiar y medios de cobro (como CBU o billeteras digitales), además de contar con CUIL y clave de seguridad social. Un punto clave es que quienes ya recibían el Programa Hogar deben reinscribirse obligatoriamente para no perder el beneficio.

La reforma introduce un esquema más dinámico y controlado: la ayuda deja de ser un monto fijo, se ajusta según la temporada y se fortalece el cruce de datos sobre ingresos y patrimonio (con mayor fiscalización estatal). De esta manera, el Gobierno busca optimizar recursos en un contexto de alta demanda energética durante los meses más fríos.