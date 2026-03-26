Cómo acceder a la vivienda en Mendoza: las opciones del IPV ante la falta de créditos

El acceso a la vivienda propia en Mendoza se ha vuelto un desafío para muchas familias, especialmente por las dificultades para obtener un crédito hipotecario. En este contexto, el IPV se posiciona como una herramienta clave para facilitar soluciones habitacionales.
Actualmente, el Instituto Provincial de la Vivienda cuenta con cinco líneas activas: Mendoza Construye Línea I y II, Construyo Mi Casa, Mejoro Mi Casa e IPV Mi Casa, cada una orientada a diferentes perfiles de ingresos y situaciones habitacionales.
Uno de los programas más demandados es Construyo Mi Casa, que ya suma cerca de 300 viviendas terminadas y más de 250 en ejecución. Está destinado a familias con terreno propio que buscan construir mediante financiamiento provincial.
El programa incluye una evaluación social y financiera y un período de ahorro de 36 meses, tras el cual los beneficiarios acceden al crédito. Actualmente, esta línea mantiene sus inscripciones abiertas.
Por otra parte, programas como Mendoza Construye Línea I y Mejoro Mi Casa canalizan la demanda a través de los municipios, que registran a los postulantes en el Renhabit y priorizan según los proyectos disponibles.
Para sectores con ingresos medios, el IPV dispone de IPV Mi Casa y Mendoza Construye Línea II, orientados a acceder a viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos. Aunque no están abiertas, continúan con la adjudicación y entrega de viviendas.
En este escenario, el IPV sigue avanzando con la ejecución de obras y la implementación de políticas habitacionales, consolidando alternativas para quienes buscan acceder a la casa propia en Mendoza.