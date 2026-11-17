La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura llevó sus preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema provincial a la ministra Mercedes Rus, durante una reunión que se realizó en el Ministerio de Seguridad y Justicia. El encuentro, encabezado por el diputado peronista Germán Gómez, tuvo como objetivo comenzar a coordinar una agenda de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores que tienen a su cargo el seguimiento de las políticas de seguridad.

Lejos de una interpelación formal, la reunión funcionó como una mesa de trabajo en la que se pusieron sobre la mesa problemas concretos de distintos departamentos. Entre los temas abordados estuvieron la cantidad de comisarías y cuántas funcionan efectivamente, la disponibilidad de móviles policiales, las inversiones en cámaras de seguridad y las estadísticas que utiliza el Ministerio para evaluar la situación del delito.

Uno de los planteos también apuntó al circuito de comercialización de bienes robados, un aspecto que los legisladores consideran necesario abordar para completar las políticas de prevención y persecución del delito.

La preocupación no se limitó a los recursos materiales. Según explicó Gómez, también se habló de la salud mental del personal policial y penitenciario, una problemática que atraviesa a las fuerzas y que requiere respuestas específicas. A esto se sumaron las diferencias territoriales: la realidad de seguridad del Gran Mendoza no es la misma que la de la zona Sur, por lo que la comisión busca incorporar las demandas de cada departamento.

Otro de los puntos fue la infraestructura carcelaria. En particular, Gómez advirtió sobre la situación de la cárcel de San Rafael, ubicada sobre avenida Mitre, que describió como colapsada y cuya ampliación consideró una cuestión que necesita resolverse.

La reunión con Rus fue la tercera visita institucional de la Comisión Bicameral de Seguridad desde que retomó su actividad. Antes, sus integrantes habían recorrido el ex COSE y la unidad penitenciaria de San Rafael.

La comisión tiene la función de control sobre las políticas públicas de seguridad le da un lugar institucional relevante para evaluar la gestión del Ministerio. Gómez anticipó que habrá nuevas reuniones temáticas con el Ejecutivo para profundizar los problemas detectados.