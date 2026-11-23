La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció una nueva etapa del proceso de inscripción para los estudiantes que ingresarán a primer año de las escuelas secundarias de gestión estatal durante el ciclo lectivo 2027. Se trata de la tercera instancia de asignación de vacantes, destinada a quienes todavía no consiguieron un banco.

El procedimiento se desarrollará entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre y tendrá modalidad presencial. Durante esos días, las familias deberán acercarse a las supervisiones correspondientes, donde se realizará la asignación de los lugares disponibles en los establecimientos educativos.

Esta nueva instancia llega luego de la segunda etapa de inscripción, en la que participaron 10.186 estudiantes. Según informó la DGE, durante la corrida informática se asignaron 8.217 bancos, mientras que 1.969 alumnos deberán continuar con el proceso para conseguir una vacante.

Desde el organismo educativo señalaron que todavía hay establecimientos con lugares disponibles y remarcaron que el ingreso a primer año está garantizado para todos los estudiantes de la provincia, aunque no necesariamente en la escuela elegida inicialmente, debido a la capacidad limitada de cada institución.

Una última instancia en diciembre

Para las familias que no consigan una vacante durante esta tercera etapa, el cronograma contempla una cuarta y última instancia, que se llevará adelante entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.

En este caso, las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico, hasta las 18, según la modalidad de la escuela elegida. Para establecimientos de secundaria orientada, el contacto es dge.inscripciones.des@gmail.com, mientras que para las escuelas técnicas deberán comunicarse a direcciontecnicaytrabajo@gmail.com.