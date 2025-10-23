Comienza la licitación para renovar el acceso histórico a Potrerillos

El Gobierno de Mendoza avanza en la modernización de uno de los circuitos turísticos más visitados de la provincia. En el marco del Plan Maestro de Obras, se presentaron 6 ofertas en la que participan once empresas para ejecutar la reconstrucción del ingreso a la vieja villa de Potrerillos, una obra clave que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona.

El proyecto, gestionado y supervisado por Vialidad Mendoza, prevé una inversión de $10.698 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. La obra incluye la repavimentación y refuncionalización de la Ruta Provincial 89 y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Blanco, que reemplazará al actual, de menor tamaño y antigüedad, conectando la RP 89 con la RP 82.

Las ofertas fueron presentadas en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad, y participaron las firmas CEOSA, Green SA, Dafre Obras Civiles SA y tres uniones transitorias de empresas integradas por Ayfra SRL, Tolcom SA, Procom SRL, entre otras.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, destacó que se trata de “una obra muy necesaria para el tránsito y la seguridad vial en una zona que crece a gran ritmo”. Además, subrayó la alta participación de empresas en el proceso licitatorio, lo que “dinamiza la economía y promueve la generación de empleo local”.

Por su parte, el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, explicó que el proyecto “combina tres intervenciones en una sola obra”: la interconexión de la RP 82 y la RP 89, la construcción del nuevo puente y la renovación de un tramo de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos, hasta el arroyo El Salto.

Romagnoli adelantó que el nuevo puente “se construirá en paralelo al actual, sin interrumpir el tránsito, y tendrá nueve metros de ancho, lo que permitirá una circulación más fluida y segura”.

Esta licitación forma parte de una estrategia provincial que prioriza las obras de infraestructura vial y turística. En los últimos años, el Gobierno ha impulsado mejoras en todo el perilago del dique Potrerillos, incluyendo los caracoles, túneles y la nueva traza de la Ruta Provincial 82, fundamentales para el desarrollo económico y turístico de Mendoza.