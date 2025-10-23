Search
Plan Maestro de Vialidad

Comienza la licitación para renovar el acceso histórico a Potrerillos

Once empresas competirán por la construcción del nuevo ingreso a la villa de Potrerillos, una obra de $10.698 millones que demandará 12 meses de ejecución.

El Gobierno de Mendoza avanza en la modernización de uno de los circuitos turísticos más visitados de la provincia. En el marco del Plan Maestro de Obras, se presentaron 6 ofertas en la que participan once empresas para ejecutar la reconstrucción del ingreso a la vieja villa de Potrerillos, una obra clave que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona.

El proyecto, gestionado y supervisado por Vialidad Mendoza, prevé una inversión de $10.698 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. La obra incluye la repavimentación y refuncionalización de la Ruta Provincial 89 y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Blanco, que reemplazará al actual, de menor tamaño y antigüedad, conectando la RP 89 con la RP 82.

Las ofertas fueron presentadas en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad, y participaron las firmas CEOSA, Green SA, Dafre Obras Civiles SA y tres uniones transitorias de empresas integradas por Ayfra SRL, Tolcom SA, Procom SRL, entre otras.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, destacó que se trata de “una obra muy necesaria para el tránsito y la seguridad vial en una zona que crece a gran ritmo”. Además, subrayó la alta participación de empresas en el proceso licitatorio, lo que “dinamiza la economía y promueve la generación de empleo local”.

Por su parte, el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, explicó que el proyecto “combina tres intervenciones en una sola obra”: la interconexión de la RP 82 y la RP 89, la construcción del nuevo puente y la renovación de un tramo de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos, hasta el arroyo El Salto.

Romagnoli adelantó que el nuevo puente “se construirá en paralelo al actual, sin interrumpir el tránsito, y tendrá nueve metros de ancho, lo que permitirá una circulación más fluida y segura”.

Esta licitación forma parte de una estrategia provincial que prioriza las obras de infraestructura vial y turística. En los últimos años, el Gobierno ha impulsado mejoras en todo el perilago del dique Potrerillos, incluyendo los caracoles, túneles y la nueva traza de la Ruta Provincial 82, fundamentales para el desarrollo económico y turístico de Mendoza.

