Comienza la inscripción al programa Mendoza Más Vos 2026

La Dirección General de Escuelas de Mendoza abrió la inscripción al programa “Mendoza Más Vos 2026”, una iniciativa que busca fortalecer la educación financiera, tributaria y ciudadana en estudiantes secundarios mediante propuestas innovadoras y participativas.

El programa está destinado a estudiantes de 3° y 4° año de escuelas secundarias orientadas, 4° y 5° año de escuelas técnicas y también a alumnos de 2° y 3° año de los CENS, junto a docentes referentes de cada institución educativa.

La iniciativa tiene como objetivos:

Promover el aprendizaje de conceptos fundamentales de finanzas personales y educación tributaria.

Integrar la educación fiscal con aspectos clave para la ciudadanía, destacando medioambiente, arte, cultura, solidaridad y derechos humanos.

Afianzar habilidades de planificación y gestión financiera a través de actividades colaborativas, de experimentación y con impronta recreativa.

Para completar la inscripción a través del enlace correspondiente, se deben cargar los datos del docente referente (por curso o por escuela). Este profesional será quien participe de la capacitación en “Educación Financiera”, dictada por Junior Achievement, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y herramientas pedagógicas para acompañar el proceso de enseñanza en el aula.