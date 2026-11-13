Comienza la era post Messi: esta es la primera formación de la Selección argentina sin el Diez

Este viernes no es un día más para la Selección argentina: la Albiceleste afronta su primer compromiso luego del retiro de Lionel Messi, quien supo ser el estandarte del combinado nacional durante los últimos 20 años. En ese marco, Lionel Scaloni afronta una reconstrucción apoyada en la base de la Scaloneta que viene de jugar las últimas dos finales del mundo. El rival será nada más y nada menos que Uruguay, a quien enfrentará desde las 20 en La Bombonera, en el marco de un amistoso por la fecha FIFA, y podrá verse en directo por Telefé y TyC Sports.

La ausencia de Messi no será la única novedad en el equipo. Gerónimo Rulli ocupará el arco y llevará la cinta de capitán, en lugar de Emiliano Martínez, quien fue convocado pese a que continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre.

En defensa, Scaloni apostará por Gonzalo Montiel en el lateral derecho -que sobre la hora le ganó la pulseada a Agustín Giay-, con Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez como dupla central. Facundo Medina completará la última línea.

El mediocampo estará integrado por Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Palacios se quedó con el lugar que también disputaba Valentín Barco, mientras que Mac Allister y Enzo aparecen como piezas centrales en la estructura del entrenador.

La principal novedad estará en el ataque. Nicolás Paz y Thiago Almada acompañarán a Julián Álvarez y conformarán el primer tridente ofensivo de Argentina sin Messi. Cabe resaltar que inicialmente había trascendido que Gianluca Prestiani sería de la partida; sin embargo, Scaloni optó por alinear a Almada, quien no está atravesando su mejor momento. El objetivo del cuerpo técnico es que el jugador de River Plate vuelva a ganar confianza.

✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para arrancar otra era a pura pasión



⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Uruguay 🇺🇾



Una vez más, ¡todos juntos! 😍 pic.twitter.com/5WxHEuO69q — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2026

La formación de Argentina ante Uruguay

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.