Comienza la Copa de la Liga: cuándo juegan los equipos mendocinos

La Copa de la Liga 2024 comenzará este jueves, en una jornada que contará con dos partidos por zona y en la que Deportivo Riestra hará su estreno en Primera División luego de lograr el ascenso desde la Primera Nacional. Fecha, hora y rivales de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

A partir de las 19, serán dos los encuentros que abrirán la competencia: Instituto de Córdoba ante Deportivo Riestra y Tigre frente a Sarmiento de Junín.

A las 21, Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio contra Newell´s.

En cuanto a los equipos denominados grandes, Independiente visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes desde las 21:15, mientras que el sábado jugará San Lorenzo con Lanús (a las 17), Boca con Platense (a las 19) y Racing con Unión de Santa Fe (a las 21).

River, por su parte, se medirá con Argentinos Juniors en condición de local el domingo desde las 19, en el penúltimo partido de la primera fecha.

El siguientes es el cronograma completo de la primera fecha de la Copa de la Liga.

Zona A:

Instituto vs. Riestra | Jueves 25/01 a las 19:00

Atlético Tucumán vs. Rosario Central | Jueves 25/01 a las 21:15



Barracas Central vs. Vélez | Viernes 26/01 a las 18:00



Talleres vs. Gimnasia | Viernes 26/01 a las 19:00



Banfield vs. Huracán | Viernes 26/01 a las 21:15



Independiente Rivadavia vs. Independiente | Viernes 26/01 a las 21:15



River vs. Argentinos Jrs. | Domingo 28/01 a las 19:00.

Zona B:

Tigre vs. Sarmiento | Jueves 25/01 a las 19:00



Central Córdoba vs. Newell’s | Jueves 25/01 a las 21:15



San Lorenzo vs. Lanús | Sábado 27/01 a las 17:00



Platense vs. Boca | Sábado 27/01 a las 19:00



Racing vs. Unión | Sábado 27/01 a las 21:00



Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia | Domingo 28/01 a las 17:00



Estudiantes vs. Belgrano | Domingo 28/01 a las 21:00