Comienza la Convivencia Real de las 18 candidatas departamentales

Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina.

Este año, la convivencia que será en el Hotel Fuente Mayor (Espejo 565, Ciudad) pondrá un foco especial en el manejo saludable de la exposición mediática, cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas.

Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como salud y bienestar, alimentación saludable y salud emocional.

El ingreso de las candidatas es un clásico que moviliza a toda la provincia. El acto contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales, además del acompañamiento de familiares y prensa.

La convivencia busca preparar a las jóvenes de la mejor manera para asumir la corona nacional, dándoles las herramientas necesarias para representar a Mendoza en eventos internacionales y nacionales. La agenda de actividades incluye visitas a instituciones provinciales, medios de comunicación y participación en los actos protocolares de la Vendimia 2026.