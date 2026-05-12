Comienza en Mendoza la feria de tecnología vitivinícola más grande de Latinoamérica

A partir de este martes, y hasta el jueves, Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria de tecnología vitivinícola y agroindustrial más importante de América Latina. El evento tendrá lugar en el complejo Las Naves, en la Ciudad de Mendoza.

Según detallaron desde la organización, el evento se centrará en la innovación tecnológica aplicada al agro y la industria vitivinícola, en un contexto marcado por la caída del consumo y la necesidad de mejorar la eficiencia productiva. En ese marco, la feria contará con más de 150 expositores y marcas que presentarán desarrollos vinculados a robótica, biotecnología, desalcoholización de vinos, automatización y sustentabilidad.

El evento se llevará a cabo en el complejo Las Naves, en la Ciudad de Mendoza.

Innovaciones tecnológicas y nuevas tendencias

Uno de los principales ejes estará centrado en la mecanización y la agricultura inteligente. Entre las novedades se destacan cosechadoras autopropulsadas, podadoras automáticas de precisión y robots pulverizadores autónomos orientados a optimizar el uso de agroquímicos y reducir costos operativos. También se exhibirán soluciones para cultivos superintensivos, tractores, trituradoras y torres antiheladas.

Otra de las tendencias que tendrá protagonismo será el crecimiento de los vinos de baja o nula graduación alcohólica. En ese marco, se presentarán tecnologías de membranas de separación y destilación al vacío que permiten desalcoholizar vinos sin alterar su perfil aromático ni su estructura. Además, especialistas internacionales brindarán charlas técnicas sobre el impacto de esta categoría en el mercado global.

La feria también incluirá innovaciones orientadas a mejorar los procesos dentro de las bodegas, con equipos diseñados para optimizar el consumo energético, sistemas de limpieza con ozono que reducen el uso de químicos y nuevas herramientas para filtración y manejo de fluidos.

En materia de producción primaria, se presentarán desarrollos vinculados al manejo sustentable del viñedo, como bioestimulantes microbianos y tecnologías orientadas a mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo para sostener la productividad.

El packaging volverá a tener un espacio destacado dentro de la exposición con propuestas enfocadas en diseño, sustentabilidad e identidad de marca. Se exhibirán botellas de menor peso y menor impacto ambiental, además de innovaciones en etiquetas y cierres.

Capacitaciones y espacios complementarios

Durante las tres jornadas también habrá conferencias y espacios de capacitación con especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas vinculados a innovación, sustentabilidad, automatización y transformación del sector vitivinícola.

Como parte de la propuesta integral, Sitevinitech sumará “El Patio de la Nave”, un espacio destinado al networking y la gastronomía dentro de la Nave Cultural. Allí habrá propuestas gastronómicas, experiencias vinculadas al vino y emprendimientos locales.

Con más de 10.000 visitantes esperados y participación internacional, la feria buscará consolidarse como uno de los principales espacios de negocios, innovación y conocimiento para el futuro de la vitivinicultura regional.