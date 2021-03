Este domingo 12 equipos van en busca del torneo por una plaza al Valle de Uco

La primera fecha comienza este domingo en San Carlos donde hay tres zonas , se jugará ida y vuelta clasifican los primeros de cada zonas y el mejor segundo de las tres , será doble jornada en las tres canchas seleccionadas.

Por la zona A : cancha de Chilecito desde las 15 hs Chilecito vs Banfield y 17 hs Pareditas vs Tres Esquinas.

Zona B : cancha de San Carlos a primera hora 15hs San Carlos vs Eugenio Bustos y a las 17 hs Calise vs El Fuerte.

Zona C : cancha de La Consulta desde las 15 hs La Consulta vs La Celia y 17 hs El Fortín vs Villa Chacón.