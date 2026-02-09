Search
Comienza el período de recuperación de saberes 2026

La instancia alcanza a estudiantes de los niveles Primario y Secundario que adeudan contenidos o espacios curriculares del ciclo lectivo anterior.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que a partir del martes 10 de febrero se pondrá en marcha el período de recuperación de saberes 2026, una etapa clave destinada a estudiantes que necesitan reforzar aprendizajes pendientes antes del inicio formal del nuevo ciclo lectivo.

Ese día, los alumnos deberán presentarse en las instituciones educativas en el mismo horario que tuvieron durante 2025 para comenzar con las actividades de apoyo pedagógico. En tanto, el miércoles 11 de febrero se desarrollarán Jornadas Institucionales, por lo que no habrá clases, y las actividades con estudiantes se retomarán el jueves 12.

En el Nivel Secundario, esta instancia está orientada a quienes adeudan materias y deberán asistir a clases de acompañamiento junto a sus docentes, con el objetivo de fortalecer los contenidos no aprobados y lograr la acreditación correspondiente. Desde laDGE remarcaron la importancia de aprovechar este período, ya que los estudiantes que no logren aprobar y mantengan más de dos espacios curriculares pendientes continuarán en el mismo año cursado en 2025.

Para el Nivel Primario, la intensificación de saberes también comenzará el martes 10 de febrero. Los estudiantes asistirán a las escuelas para reforzar contenidos fundamentales del año anterior, en una etapa pensada para garantizar mejores condiciones de aprendizaje al inicio del ciclo lectivo.

Finalmente, se recordó que el comienzo de clases será escalonado: la secundaria iniciará el 25 de febrero, mientras que el resto de los cursos lo hará el 2 de marzo. En los demás niveles educativos, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 25 de febrero.

