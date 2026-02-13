Comienza el operativo retorno: Godoy Cruz hace su estreno en la Primera Nacional

Tras perder la categoría luego de 17 años en la Primera División, Godoy Cruz volverá a jugar un partido de la Primera Nacional. Este viernes a las 21:30, el equipo conducido por Mariano Toedtli, quien tendrá su estreno como DT del Tomba, se medirá ante Ciudad Bolívar, club que viene de ascender desde el Federal A.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Feliciano Gambarte y se podrá ver a través de LPF Play. El árbitro designado fue Juan Pafundi mientras que los jueces de línea serán José Castelli y Daniel Zamora. Por su parte, el cuarto árbitro será Lucas Brumer.

¿Cómo llegan ambos equipos al debut en la Primera Nacional?

Este será el primer encuentro oficial de Godoy Cruz en lo que va del 2026, ya que su último encuentro fue el 15 de noviembre del 2025 con Omar Asad en el banco de los suplentes. Aquella tarde empató 1 a 1 con Deportivo Riestra y se consumió la pérdida de la categoría.

Por su parte, Ciudad Bolívar vive semanas inolvidables en su historia reciente. El conjunto bonaerense se prepara para afrontar su estreno absoluto en la Primera Nacional y, en paralelo, ya tiene en el horizonte un desafío de alto impacto: el cruce frente a River Plate por los 32avos de final de la Copa Argentina, un compromiso que marcará otro hito para la institución.

Las probables formaciones de Godoy Cruz y Ciudad Bolívar

Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Camilo Alessandría; Lucas Arce, Juan Andrada Vicente Poggi; Mariano Santiago; Matías Ramírez, Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.