Atención

Comenzó la venta de entradas la para Vendimia: los precios y el detalle clave que hay que tener en cuenta

A pesar de que la venta se realizará en forma online, después hay que retirar los tickets físicos.

Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Vendimia con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Mariano Perri.

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, noche en la que también tendrá lugar la elección y coronación de la nueva soberana nacional. La celebración continuará el domingo 8 de marzo, con la tradicional Repetición, que incluirá el espectáculo artístico y la participación de artistas mendocinos y nacionales de gran convocatoria. 

La venta de entradas se realizará de manera online a través de la plataforma www.entradaweb.com.ar, único canal habilitado para la compra de tickets. Se recomienda a los interesados ingresar con anticipación, verificar los datos personales antes de confirmar la operación y conservar el comprobante digital emitido por el sistema.

El público mendocino podrá adquirir sus entradas desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive, período en el que se pondrá a disposición la mayor cantidad de localidades. 

Precios

Para el Acto Central, los valores serán los siguientes: Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay, $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000; y Bonarda, $14.000.

En tanto, para la repetición, los precios serán: Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay, $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000 y Bonarda, $11.000.

Un detalle no menor a tener en cuenta es que una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos habilitados para el canje serán informados próximamente.

