Comenzó la tercera etapa de recuperación de saberes para estudiantes del secundario en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha la tercera instancia del período de Recuperación de Saberes de Nivel Secundario, una propuesta destinada a acompañar a los estudiantes que adeudan espacios curriculares y tienen la posibilidad de avanzar hacia el egreso efectivo.

Esta etapa comenzó el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 27 del mismo mes. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje para que los alumnos puedan acreditar las materias pendientes y completar sus trayectorias educativas en los tiempos previstos.

Desde el organismo educativo señalaron que cada institución deberá informar a los estudiantes sobre esta instancia, para que puedan organizarse junto con sus familias y participar del proceso de acompañamiento.

Para desarrollar esta instancia, las escuelas cuentan con el Programa Mejor en mi Escuela (PME), una herramienta que permite generar espacios pedagógicos adaptados a las necesidades de los estudiantes.

La propuesta contempla actividades orientadas a recuperar, fortalecer y profundizar los conocimientos considerados prioritarios. En esta oportunidad, se dará especial atención a tres espacios curriculares: Lengua, Matemática e Inglés.