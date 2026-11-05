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Comenzó la tercera etapa de recuperación de saberes para estudiantes del secundario en Mendoza

La propuesta se desarrollará hasta el 27 de noviembre y está destinada a alumnos que adeudan materias y necesitan completar sus trayectorias escolares.

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha la tercera instancia del período de Recuperación de Saberes de Nivel Secundario, una propuesta destinada a acompañar a los estudiantes que adeudan espacios curriculares y tienen la posibilidad de avanzar hacia el egreso efectivo.

Esta etapa comenzó el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 27 del mismo mes. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje para que los alumnos puedan acreditar las materias pendientes y completar sus trayectorias educativas en los tiempos previstos.

Desde el organismo educativo señalaron que cada institución deberá informar a los estudiantes sobre esta instancia, para que puedan organizarse junto con sus familias y participar del proceso de acompañamiento.

Para desarrollar esta instancia, las escuelas cuentan con el Programa Mejor en mi Escuela (PME), una herramienta que permite generar espacios pedagógicos adaptados a las necesidades de los estudiantes.

La propuesta contempla actividades orientadas a recuperar, fortalecer y profundizar los conocimientos considerados prioritarios. En esta oportunidad, se dará especial atención a tres espacios curriculares: Lengua, Matemática e Inglés.

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