Comenzó la sesion en diputados para votar la DIA de San Jorge

Mendoza vive este miércoles una jornada clave para el futuro de su desarrollo minero. La Cámara de Diputados provincial debatirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ), el emprendimiento cuprífero ubicado en Uspallata, que vuelve a ponerse en agenda tras más de una década de paralización.

En las puertas de la Legislatura se viven protestas de sectores antimineros, que desde días atrás vienen convocando movilizaciones bajo la consigna de “defender el agua de Mendoza”, un eje central del histórico movimiento ambiental de la provincia.

El resultado de la votación será determinante para la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, quien desde su asunción manifestó su intención de reactivar la minería y aseguró que quiere ser recordado como “el gobernador con el que Mendoza volvió a hacer minería”.

La aprobación de la DIA de San Jorge sería un paso simbólico y operativo en esa dirección, pero el debate legislativo anticipa una sesión tensa, tanto por las movilizaciones externas como por las diferencias internas dentro de la oposición.

Una oposición dividida y tensiones internas

Según informó Mendoza Post, la oposición no tiene una postura homogénea. Hay sectores que rechazan de plano el avance minero, mientras que otros evalúan acompañar algunos de los proyectos enviados por el Ejecutivo, como:

La DIA para la exploración del Distrito Minero Malargüe

La Ley de Regalías Mineras, que fija una alícuota del 3%

La creación de un fondo compensador ambiental alimentado por recursos provenientes de esas regalías

Sin embargo, incluso dentro de los bloques más proclives a la actividad minera surgen objeciones. Representantes de Malargüe, el departamento con mayor potencial minero de la provincia, consideran insuficiente el 3% de regalías y cuestionan la distribución hacia los municipios.

Ambientalismo y tensiones por zonas sensibles

El oficialismo también debe lidiar con las objeciones del diputado Jorge Difonso, referente legislativo de las posturas ambientalistas. Difonso cuestiona que la DIA de San Jorge:

No cuenta con los dictámenes municipales correspondientes

Tendría presuntos incumplimientos a normas ambientales

No detalla con claridad qué se hará con “la plata”, es decir, el mineral encontrado durante la extracción vinculada al aprovechamiento de cobre y oro

Podría abrir la puerta a una eventual intervención en zonas periglaciares, una preocupación reflotada tras declaraciones del presidente Javier Milei sobre la Ley de Glaciares

Para el gobierno, la jornada puede significar el avance más importante en su agenda extractiva; para los sectores ambientales, un nuevo capítulo en la defensa del agua y del modelo productivo provincial.