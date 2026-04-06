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EDUCACIÓN

Comenzó la recuperación de saberes de secundaria

El período ya está en marcha en Mendoza y apunta a estudiantes que adeudan espacios curriculares. Habrá acompañamiento y tutorías.

La Dirección General de Escuelas puso en marcha una nueva etapa de recuperación de saberes en el nivel secundario, una instancia clave para estudiantes que todavía tienen materias pendientes.

Este período permite a los alumnos reforzar contenidos y prepararse para rendir, con el objetivo de avanzar en su trayectoria educativa y lograr la aprobación de los espacios adeudados.

La propuesta está dirigida a estudiantes que:

  • Adeudan materias de años anteriores
  • Deben rendir equivalencias o materias libres
  • No lograron titularse y necesitan completar su formación

Se trata de una oportunidad importante para ponerse al día y evitar retrasos en la escolaridad. Durante este período, las escuelas organizan distintas estrategias pedagógicas para acompañar a los estudiantes. Entre ellas:

  • Clases de apoyo y tutorías
  • Actividades específicas según cada materia
  • Seguimiento personalizado

Además, se priorizan áreas clave como Lengua, Matemática e Inglés, aunque cada institución puede sumar otros espacios según las necesidades de sus alumnos.

El calendario escolar 2026 establece tres momentos para la recuperación de saberes:

  • Del 1 de abril al 2 de mayo
  • Del 8 de agosto al 4 de septiembre
  • Del 2 al 27 de noviembre

Estas instancias se repiten a lo largo del año para que más estudiantes puedan acceder y mejorar sus aprendizajes.

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