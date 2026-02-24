Comenzó la danza de nombres en River: ¿quién sucederá a Marcelo Gallardo?

Este lunes, la decisión de Marcelo Gallardo de renunciar a su cargo de director técnico de River Plate provocó un verdadero terremoto en el mundo millonario. Si bien que el Muñeco abandone el cargo era un escenario esperable -sobre todo luego de que decidiera suspender la conferencia de prensa post derrota ante Vélez-, la realidad es que el calendario apretado pone a la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo en un problema que deberá resolver cuanto antes.

Es así que, mientras lo hinchas riverplatenses todavía asimilan la partida del ídolo, los directivos de River ya comenzaron a analizar las alternativas para suceder a Gallardo.

En ese contexto, uno de los nombres que tomó mayor fuerza es el de Eduardo Coudet, actualmente al frente del Deportivo Alavés. Su representante, Christian Bragarnik, ya mantuvo conversaciones con la dirigencia millonaria y lo ofreció formalmente. El Chacho, quien tuviera un paso como jugador de la institución, dejó un buen recuerdo en Rosario Central y fue campeón con Racing Club en 2019. Sin embargo, tiene contrato vigente en España hasta junio.

Eduardo Coudet actualmente dirige en España y es uno de los apuntados.

Otro de los candidatos es alguien “de la casa“: Hernán Crespo. El prolífico ex delantero -campeón, entre otros títulos, de la Copa Libertadores 1996 con “La Banda”- actualmente es el DT de Sao Paulo. Su identificación con River, sumado a su estilo de juego y el buen trabajo realizado en Defensa y Justicia lo posicionan entre los principales nombres en análisis.

Hernán Crespo ha sabido manifestar su deseo de ponerse el buzo de River.

Con menos chances aparece Santiago Solari. El exitoso volante surgido de la institución actualmente es director de fútbol del Real Madrid, club del que también fue entrenador de manera interina. Sin embargo, el Indiecito tiene toda una vida en España y su intención sería la de permanecer en el Viejo Continente.

Santiago Solari suena para ser el DT millonario, aunque es poco probable su arribo.

También suenan Pablo Aimar y Diego Placente, ambos con pasado en el Millonario. Cabe destacar que los dos trabajan en la estructura de selecciones juveniles de AFA y no tienen experiencia como entrenadores principales en Primera División. Además, el caso de Aimar tiene un hándicap extra: es integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y es poco probable que deje su lugar a tan pocos meses del Mundial.

Aimar forma parte del cuerpo técnico de Scaloni y no parece probable que deje el cargo.

Por lo pronto, luego de la despedida de Gallardo ante Banfield, quien tomará las riendas del plantel profesional de River será Macelo Escudero, actual técnico de la Reserva.