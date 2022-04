La Municipalidad de Tunuyán informó sobre el programa Escoba y a la bolsa. El mismo tiene el fin de cuidar el medioambiente impidiendo la quema de hojas.

El municipio de Tunuyán dio detalles del programa «Escoba y a la bolsa». El Director de Medioambiente, Daniel Zagaglia explicó que los empleados municipales harán entrega de forma gratuita de dos bolsas en todas las casas del departamento. Además pidió a los vecinos que no coloquen otros elementos que no sean hojas, ya que el camión recolector se llevará las hojas y devolverá las mismas a los vecinos para volver a ser utilizadas.

¿Por qué es perjudicial quemar hojas?

La práctica de quemar hojas es perjudicial tanto para la salud como para el ambiente por varias razones. Uno de ellos es que gracias a la combustión se libera monóxido de carbono y humo, dos sustancias que son contaminantes orgánicos persistentes (COPS).

Como consecuencia, se contamina el aire que respiramos, el humo que respiramos es tóxico, irrita el sistema respiratorio y piel, puede ocasionar daños para las personas con padecimientos pulmonares.

Compost de hojas para no quemarlas

Otra de las opciones para no quemar las hoja es aprovecharlas para hacer compost. Para hacerlos se debe llenar una caja u otro recipiente hasta cubrir por completo con las hojas. Se agrega el agua y se coloca en un sitio que no esté expuesto al sol. No es necesario taparlo, pero si es recomendable removerlo con un palo de madera una vez al día.

Las hojas secas son una fuente importante de materia orgánica fibrosa. Esto se debe a que los árboles absorben los minerales del suelo y parte de ellos van a las hojas.

Los compost pueden utilizarse para airear suelos arcillosos pesados, evitar que suelos arenosos se sequen muy rápido y crear una manta viva para las plantas. También es útil para aumentar la fertilidad del suelo, añadir nutrientes y retener la humedad.