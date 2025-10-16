Comenzó el Congreso de Salud Mental 2025: el foco en la prevención, la clínica y abordajes terapéuticos

Con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, comenzó en el Hotel Hilton Mendoza el Segundo Congreso de Salud Mental Mendoza 2025, organizado por la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud y Deportes. El encuentro, que se desarrollará durante dos días, tiene como eje central “Constructos: clínica, diagnóstico y abordajes terapéuticos”, y convoca a profesionales y público general para intercambiar experiencias y profundizar en los desafíos contemporáneos del sector.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura y destacó el compromiso del Estado provincial en el fortalecimiento de la atención en salud mental. “Tenemos muchas más internaciones de salud mental que de clínica médica. Es un dato bien llamativo”, expresó, al tiempo que recordó que la pospandemia acentuó los problemas de depresión, ansiedad y consumo.

Cornejo detalló los avances del Gobierno: la apertura de cuatro centros de día orientados al tratamiento de adicciones, guardias las 24 horas en distintas zonas y la atención continua de la línea 148. También destacó el incremento del 50% del personal terapéutico, lo que permitió aumentar en un 121% la atención respecto del año anterior.

El mandatario aseguró que la política del Ejecutivo “ha priorizado la inversión en recursos humanos de salud mental” y sostuvo que la lucha contra estos problemas requiere valores sociales y solidaridad: “Somos seres sociales y nos debemos al conjunto. Difícilmente se pueda enfrentar este flagelo sin restablecer el valor de la solidaridad”.

Por su parte, el ministro Rodolfo Montero señaló que el objetivo es integrar la salud mental a la atención primaria y continuar con la formación de nuevos profesionales. “Nos ha ido muy bien en las residencias de salud mental. Esto demuestra que las políticas implementadas están dando frutos”, afirmó.

En tanto, el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Roberto Esteban Moro, valoró la articulación entre salud y deporte como parte de la prevención. “El gobernador viene de un evento deportivo donde participaron más de 57.000 jóvenes, una actividad preventiva ligada a la salud”, subrayó.

El encuentro también abordará la prevención y asistencia al suicidio, con el propósito de fortalecer los saberes clínicos y mejorar los diagnósticos y tratamientos. La propuesta parte de una premisa clara: a mayor formación profesional, mejores resultados terapéuticos.

De esta manera, el Congreso reafirma la prioridad provincial en salud mental, apostando a un trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad y los profesionales para construir una Mendoza más saludable y solidaria.