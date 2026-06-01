Comenzó a regir el horario de invierno en el Paso Cristo Redentor: cuáles son los nuevos horarios

Desde este lunes 1 de junio comenzó a regir el horario de invierno en el Sistema Integrado Cristo Redentor, el principal paso fronterizo que conecta Mendoza con Chile. La medida implica una modificación en los horarios de funcionamiento de los complejos aduaneros y busca adaptar la operatoria a las condiciones climáticas propias de la temporada de nieve y bajas temperaturas en alta montaña.

Con el nuevo esquema, el paso internacional permanecerá habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, pero ya no funcionará durante las 24 horas como ocurría hasta fines de mayo. A partir de ahora, el cruce podrá realizarse entre las 9 y las 21 del lado argentino, mientras que en territorio chileno el horario será de 8 a 20.

Asimismo, las autoridades establecieron horarios de corte para el flujo vehicular antes del cierre definitivo del corredor. En Argentina, la barrera de Uspallata dejará de habilitar el ascenso hacia la frontera a las 19, mientras que en Chile el cierre en Guardia Vieja se realizará a las 18. Esto permite que los vehículos que ya se encuentran en tránsito completen el recorrido antes de la finalización de la jornada operativa.

Este cambio forma parte del régimen invernal que se aplica todos los años en el Paso Cristo Redentor, una medida coordinada entre ambos países para reducir riesgos vinculados a las condiciones meteorológicas de la cordillera. Durante esta época son frecuentes las nevadas, la formación de hielo sobre la calzada y los cierres preventivos por cuestiones de seguridad.