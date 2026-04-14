Comenzó a desplegarse un gran operativo militar en la frontera con Chile: de qué se trata

Un importante movimiento militar comenzará a desplegarse en la alta montaña mendocina, especialmente en el tramo que une Punta de Vacas con Polvaredas. El operativo se extenderá durante tres días y generará una fuerte presencia de tropas en el corredor internacional hacia Chile.

Las maniobras estarán a cargo de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, dependiente del Ejército Argentino, que realizará ejercicios específicos en terreno cordillerano (entrenamientos adaptados a condiciones de altura y clima extremo).

Desde las autoridades solicitaron llevar tranquilidad a quienes circulen por la zona. Aclararon que el despliegue es parte de prácticas programadas y que no representa ninguna situación de emergencia (ni conflictos ni operativos reales de seguridad).

El tránsito por la ruta internacional no se verá interrumpido, aunque se recomienda circular con precaución debido a la presencia de vehículos militares (camiones, transporte de personal y equipamiento).

Además, pidieron a los habitantes de la zona y a los viajeros que no se alarmen ante la circulación de soldados y el movimiento logístico, ya que se trata de un procedimiento habitual dentro del calendario de entrenamiento del Ejército (planificación anual de ejercicios en montaña).