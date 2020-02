Comenzaron los movimientos de suelo para la construcción del reservorio Ortega

En Maipú se iniciaron los trabajos de obra para su concreción. Brindará al sistema la posibilidad de flexibilizar el riego en cuanto a cantidad y oportunidad del recurso.

En el mes de enero se firmó el acta de inicio de obra para la construcción del reservorio Ortega, en Maipú. Y tras la limpieza de la vegetación donde se ubicará en el predio del parque Chachingo, comenzaron las tareas de movimiento de suelos.

“En estos momentos se están realizando tareas de bases de asiento y los primeros terraplenes del reservorio, tras las primeras excavaciones. Más adelante comenzarán las tareas de aducción y restitución para la entrada y salida del agua”, aseguró el Inspector de la obra, por parte de Irrigación, Francisco Lascano.

“Se ha cumplido con toda la documentación medioambiental y social necesaria”, agregó el ingeniero.

Sobre el reservorio

El objetivo principal de este tipo de obras es brindarle al sistema la posibilidad de flexibilizar el riego en cuanto a cantidad y oportunidad del recurso.

De este modo, teniendo almacenada una cierta cantidad de agua en el reservorio, se puede gestionar la entrega fuera del tiempo de turnado establecido por el sistema matriz, ya sea para aprovechar días de lluvia o por horarios de riego no convenientes, y también no modificar el manejo desde aguas arriba, sino en un ámbito más reducido, que no impacte al entorno de riego.

Con las características del reservorio diseñado (capacidad útil de 50.000m³) y los caudales que se acostumbra manejar en el sistema (entre 750 y 1200l/s) se puede tener entre 18 y 12 horas de regulación independiente del sistema matriz.

Esto significa que, bajo la condición de reservorio lleno, con caudal mínimo (750l/s) se puede entregar agua para regar continuamente durante 18 hs y con caudal máximo (1200l/s) durante 12 hs.

Por otro lado, y en virtud de tener una toma directa sobre el río que aún funciona, se le puede dar al reservorio una utilidad adicional, que es la de almacenar el caudal que escurra por el río en épocas de lluvia y que no sea de necesidad aprovechar aguas abajo.

Localización del reservorio

La Inspección de Cauce del Canal Rufino Ortega, perteneciente a la Subdelegación de aguas del Río Mendoza, tiene 940 hectáreas bajo riego. Y su sistema nace en el Canal San Martín, 1,20 km aguas arriba de la calle Belgrano, en Maipú.

Sobre la margen del río existe aún una toma directa, que hoy funciona tomando un caudal bajo de las vertientes existentes en la zona.

El terreno seleccionado para la construcción del reservorio se ubica 1,30 km aguas abajo de la toma sobre el Canal San Martín hacia el Canal Ortega, en la zona no forestada del Parque Chachingo.

El Parque Chachingo es un terreno perteneciente al Departamento General de Irrigación por posesión, según Decreto 4478/62 y se circunscribe al convenio de cesión de terreno firmado entre el Departamento y la Municipalidad de Maipú. Dicho convenio data del año 1977 y fue prorrogado el 30 de setiembre de 2011 por 15 años. El parque posee 10 hectáreas parquizadas, en un predio de 168 hectáreas totales, a lo que se suma la superficie correspondiente al camino de acceso.

La zona seleccionada para la construcción del reservorio surge del análisis de diversas ubicaciones posibles en el parque. La localización elegida responde al menor impacto ambiental en cuanto a forestales y a la limitante por la ubicación del proyecto de la Ruta Nacional Nº40, que empalma desde Barrancas hacia la Ruta Nacional Nº7.

Por otra parte, por la ubicación de la obra al Este del área forestada, la primera derivación del Canal Ortega (40 ha) no puede ser regulada por el reservorio, debiéndose contemplar y adecuar el manejo del caudal que le corresponde en la situación futura.

Descripción general

El reservorio diseñado tiene una capacidad útil de 50.000 m³, con un área total de ocupación de 2,50 ha (1,80 ha de superficie de espejo de agua) y una altura total de 4.00 m (3,00 m de altura útil).

