Comenzaron las protestas en San Rafael ante la inminente llegada de Milei

La ciudad de San Rafael, amaneció este jueves inmersa en una fuerte expectativa ante la llegada del presidente Javier Milei. Desde las primeras horas de la mañana el sur mendocino experimentó un incremento notable en la seguridad, con la activación de un amplio operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad local y la Nación.

Este dispositivo se implementó mediante un sistema de anillos de control y filtros. El primer punto de revisión visible se estableció sobre la Ruta Nacional 143, en el arco de ingreso al departamento, donde se sumó personal de la Policía de Mendoza a los controles habituales de Gendarmería. Además, se reportó presencia de la Policía Federal en las inmediaciones del aeropuerto de San Rafael (Av. Hipólito Yrigoyen), lugar donde el mandatario tiene previsto aterrizar pasado el mediodía.

La presencia policial se hizo sentir a lo largo de las principales arterias de la ciudad. Se observaron duplas de uniformados mendocinos y efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), circulando en motos y con equipamiento completo.

La logística está preparada para el momento exacto del arribo: la orden es liberar el tránsito tan pronto como el Presidente aterrice facilitando su rápido traslado al Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. En este predio, el Jefe de Estado participará del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, un evento central organizado por la Cámara de Comercio local.

La intensa seguridad no solo responde al protocolo presidencial, sino también a la alta expectativa de que se produzcan incidentes, un escenario que se ha repetido en otras ciudades visitadas por Milei durante sus recorridas.

Manifestaciones

Las primeras señales de protesta no tardaron en aparecer. Pasadas las 10 de la mañana, comenzaron a concentrarse grupos de manifestantes en el vallado perimetral del Centro Alfredo Bufano, específicamente entre las calles Dalmasso y Chacabuco, según informó diario El Sol.

Entre los presentes, se identificaron gremialistas de ATE y de Judiciales portando pancartas. En respuesta, el cuerpo de Infantería de la Policía se posicionó en el lugar para mantener el orden.

Gustavo Moreno, referente de ATE San Rafael, se desmarcó preventivamente de cualquier posible disturbio. “Cualquier desmán o acto de violencia hacemos responsable al gobernador y a toda la casta política que nos llevan a desbordar a la gente,” afirmó Moreno. Además, advirtió: “Si hay algún infiltrado, como ha ocurrido otras veces en Buenos Aires y en otros lugares, no nos hacemos cargo de eso. Nosotros nos hacemos cargo de la manifestación pacífica que vamos a realizar.”

La jornada se desarrolla con la ciudad dividida entre la curiosidad por el discurso presidencial y la tensión generada por las protestas y el imponente despliegue de seguridad.