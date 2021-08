El comedor se ubica en Las Heras y actualmente brinda respuesta alimentaria a casi mil personas.

El festejo se concretó con una gran torta para celebrar el Día de la Niñez, como es de suponer; detrás de ese gran acto de amor, hubo muchos esfuerzo y solidaridad de muchas personas. El hecho anecdótico muestra claramente la necesidad que se expresa en la zona, y a la cual el comedor brinda una respuesta. El Comedor Merendero «Horneritos» surgió junto con la pandemia y hasta hoy su labor se ha acrecentado notoriamente.

“Nosotros comenzamos a trabajar en 2020, en plena pandemia, dándole la comida a 50 personas, a medida que la gente comenzaba a colaborar comenzó a llegar más gente que necesitaba. En la actualidad estamos dando al mes 7000 viandas sumando las dos veces que damos la comida […] nos cuesta muchísimo y hemos tenido muchos desafíos, el más grande fue el “Día del Niño” donde se nos ocurrió hacer una torta de 220 kg y gracias a Dios, lo logramos junto a donadores q están siempre dando nosotros una mano”, comentó a Diario NDI Gabriela Carmona, encargada del comedor.

El centro comunitario brinda hoy asistencia alimenticia a 958 personas (dato real), pero además de eso, hacen que ciertas fechas no pasen desapercibidas, generando así; una cultura de convivencia dinámica en el lugar: “Cada fecha especial tratamos d hacerlo como lo hacíamos nosotros d chicos en el colegio… No somos más que un simple comedor, pero en este año siempre tratamos de no solo dar la comida si no de mostrar valores y cultura”, relató la encargada.

Para el Día de la Niñez se les entrego a los y las pequeñas: 200 juguetes usados en excelentes condiciones, 1000 pizzetas, se llenaron 2.500 bolsitas de golosinas y el broche de oro; 10 tortas echas por Flavia y la mamá de las tortas de 1.90 por 1.20 de 220 kg.

La torta gigante.

