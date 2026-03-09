Combustible: YPF anticipó qué pasará con los precios tras la escalada del petróleo por el conflicto con Irán

La suba del petróleo en los mercados internacionales volvió a encender alarmas sobre el precio de los combustibles. Sin embargo, desde YPF aseguraron que no habrá aumentos inmediatos en el precio de la nafta en Argentina, pese a la fuerte escalada del crudo provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La petrolera estatal confirmó que mantendrá su política de estabilidad en el mercado interno y que no trasladará de forma automática las fluctuaciones internacionales a las estaciones de servicio. Según explicaron desde la empresa, la estrategia consiste en evitar que los picos de volatilidad del mercado global impacten directamente en el bolsillo de los consumidores.

El contexto internacional es complejo. El precio del barril de petróleo Brent superó los 100 dólares en las últimas horas, impulsado por la creciente tensión vinculada a Irán y su impacto en el suministro energético global. Apenas una semana atrás, el crudo cotizaba cerca de los 80 dólares, por lo que el salto fue significativo.

Los analistas del sector advierten que los conflictos en zonas estratégicas para el transporte de hidrocarburos —como el Estrecho de Ormuz— suelen tener un efecto inmediato en el valor del petróleo, ya que generan temores sobre posibles interrupciones en el abastecimiento mundial.

En ese escenario, desde YPF insisten en que la política de precios de la compañía se basa en promedios a mediano plazo y no en las variaciones diarias del mercado. La idea es amortiguar los impactos bruscos del precio internacional para evitar cambios constantes en los surtidores.

El presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, se encuentra actualmente en Nueva York participando del evento “Argentina Week”, donde también está presente el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Allí se espera que el directivo exponga sobre las oportunidades de inversión en el sector energético argentino, con especial foco en el desarrollo de Vaca Muerta.

En declaraciones recientes, Marín ya había adelantado la postura de la empresa. “Trabajamos con promedios del precio del petróleo y no con el valor del día”, explicó, al señalar que los aumentos o caídas bruscas del mercado internacional no se reflejan de inmediato en el precio local de los combustibles.

De todos modos, dentro de la compañía reconocen que el escenario podría cambiar si el conflicto internacional se prolonga y el petróleo se mantiene durante mucho tiempo en niveles elevados. En ese caso, no se descartan ajustes graduales en el precio de la nafta y el gasoil, aunque la intención sería aplicarlos de manera progresiva para evitar saltos abruptos.

El Gobierno nacional sigue de cerca la evolución de los combustibles, ya que su valor impacta directamente en el costo del transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios de toda la economía.

En este contexto, el desarrollo de Vaca Muerta aparece como un factor clave para amortiguar las tensiones externas, ya que la producción local de petróleo le otorga a Argentina mayor margen de maniobra frente a las crisis internacionales.

Por ahora, el mensaje oficial busca llevar tranquilidad: las estaciones de servicio de YPF no modificarán sus precios en lo inmediato, mientras el mercado global observa si la crisis en Medio Oriente se profundiza o si el valor del crudo logra estabilizarse.