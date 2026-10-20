Colonias de verano en la Ciudad de Mendoza: fechas, inscripciones y actividades

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva temporada de Colonias de Verano con propuestas destinadas a promover el deporte, la recreación y la inclusión. Las actividades se realizarán entre el 14 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027 en gimnasios municipales, natatorios y distintos espacios recreativos, con una convocatoria estimada de más de 3.500 personas.

Organizada por la Dirección de Deportes y Recreación, la iniciativa busca fomentar hábitos saludables, incentivar la actividad física y generar espacios de encuentro y aprendizaje. Las actividades estarán coordinadas por profesores y estudiantes avanzados de Educación Física, mientras que las piletas contarán con guardavidas profesionales.

Colonias tradicionales: quiénes pueden participar y dónde se realizarán

Las colonias tradicionales estarán destinadas a niños de 4 a 12 años y funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13. Las sedes serán los gimnasios municipales N.º 1, 2, 3, 4 y 5, además del Refugio (CORFAM).

La programación incluirá juegos, deportes, actividades acuáticas y propuestas educativas adaptadas a las distintas edades, con el objetivo de promover el compañerismo, la convivencia y el desarrollo de habilidades.

Cómo inscribirse a las Colonias de Verano 2026/2027

El proceso de inscripción se organizará en tres etapas, de acuerdo con la relación de los interesados con los espacios municipales y su lugar de residencia.

Del 2 al 5 de noviembre: los usuarios habituales de los gimnasios municipales y los empleados de la comuna podrán realizar la inscripción presencial, de 8 a 19, en el centro deportivo correspondiente o en la sede elegida.

Del 2 al 5 de noviembre: los vecinos de la Ciudad de Mendoza deberán completar la preinscripción digital mediante el formulario oficial. Una vez confirmado el cupo por correo electrónico o WhatsApp, tendrán que finalizar el trámite presencial entre el 9 y el 13 de noviembre, de 8 a 19.

Del 2 al 5 de noviembre: los residentes de otros departamentos podrán realizar la preinscripción virtual y completar el registro presencial del 16 al 18 de noviembre, también de 8 a 19.

Las personas interesadas podrán acercarse a las administraciones de los gimnasios municipales para conocer los requisitos y las modalidades de inscripción. También están disponibles los siguientes teléfonos de contacto: