Godoy Cruz sumó un punto con sabor a poco en su visita a Colón

Godoy Cruz visitó a Colón de Santa Fe, por la 11ra fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier General Estanislao López.

El Tomba fue superior en la primera parte, controló más la pelota y tuvo las mejores llegadas, aunque el local fue creciendo de a poco con el empuje de su gente. Sin embargo, no pudo hacer caer el arco Sabalero, que comenzó la segunda parte con un hombre menos por la expulsión de Matias Godoy.

En el complemento, el encuentro se hizo aburrido porque el local, que, con uno menos, hizo todo más lento y fue cuateloso, mientras que el Tomba, consciente de la ventana numérica, careció de ideas para aprovechar la ventaja.

El Tomba por momentos le disputó la posesión del balón al cuadro local, y logró bajar el ritmo del encuentro para no sufrir. Colón padeció a raíz del hombre de menos, y se diluyó en intenciones. La única que tuvo fue sobre el final.

Parejo empate para el Tomba, ante un rival directo en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional. Para que sea positivo, tendrá que ganarle el próximo fin de semana a Deportivo Morón, otro de los elencos que encabeza la Zona A.

En la próxima fecha, el Expreso buscará sumar de a tres recibiendo en el Feliciano Gambarte a Morón, desde las 16:30 horas del domingo.