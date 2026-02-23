Coletazo electoral: la oposición presiona para prohibir el desdoblamiento municipal

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 85 de la Ley Electoral Provincial N° 2551, con el objetivo de establecer la simultaneidad obligatoria entre las elecciones provinciales y municipales y eliminar la facultad de los intendentes de desdoblar los comicios por decisión propia.

La iniciativa fue impulsada tras los comicios municipales del 22 de febrero, que registraron una participación promedio inferior al 50% y generaron, según se argumenta, un fuerte impacto presupuestario en los departamentos que optaron por separar las elecciones del calendario provincial.

En los fundamentos, el legislador advierte que en los últimos años “la provincia de Mendoza ha transitado procesos electorales con calendarios fragmentados”, a partir de una normativa que habilita a los municipios a convocar elecciones en fechas distintas. De acuerdo al texto presentado, esta práctica “lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, ha generado dos efectos negativos que resultan insostenibles: un costo fiscal elevado para los municipios y una reducción significativa de la participación ciudadana”.

Fugazzotto sostuvo que la Junta Electoral confirmó que el operativo de las elecciones desdobladas demandó $2.736 millones, monto afrontado íntegramente por los municipios, lo que implicó un costo promedio de $5.538,13 por elector. “Son recursos que podrían destinarse a obras, servicios o políticas públicas prioritarias, y que hoy se gastan por decisiones políticas coyunturales”, señalaron desde el bloque.

En cuanto a la participación, el proyecto subraya que los comicios municipales evidenciaron “un nivel históricamente bajo de concurrencia, con un promedio general del 47%”, situación que —según se argumenta— “debilita la legitimidad de los cuerpos deliberativos electos y distorsiona la representación política”.

La propuesta plantea que las elecciones municipales se realicen obligatoriamente en la misma fecha que las provinciales, eliminando la discrecionalidad de los jefes comunales. Además, establece que si la Provincia decide desdoblar los comicios respecto de los nacionales, las municipales deberán celebrarse de manera simultánea con las provinciales.

El texto del proyecto es taxativo: “En ningún caso los municipios podrán convocar elecciones generales municipales en fecha distinta a la fijada para las elecciones generales provinciales”.

Para el legislador, la reforma busca ordenar el calendario electoral, proteger los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana. En ese sentido, los fundamentos sostienen que la modificación “resulta coherente con el principio de eficiencia del gasto público, con la necesidad de fortalecer la participación democrática y con la obligación institucional de garantizar procesos electorales previsibles, accesibles y socialmente convocantes”.

“Si la Provincia desdobla de Nación, las municipales deben ir con la Provincia. Punto. No puede haber seis elecciones distintas en el mismo año pagando todos los mendocinos”, remarcaron desde el espacio.