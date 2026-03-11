Colegios de la UNCuyo: confirmaron cuándo tenés que inscribirte para una de las 1.110 vacantes

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ya definió el calendario para el ingreso 2027 a sus colegios secundarios. Los aspirantes deberán realizar una única preinscripción online para competir por una de las 1.110 vacantes disponibles, en un proceso que incluirá un trayecto de nivelación y dos exámenes obligatorios.

A diferencia del sistema utilizado en convocatorias anteriores, la inscripción se realizará en un solo paso que servirá tanto para anotarse en la nivelación como para establecer el orden de preferencia de las escuelas.

El formulario estará disponible desde las 8.30 del lunes 6 de abril hasta las 23.59 del viernes 10 de abril en el sitio oficial de la UNCuyo y en las páginas web de cada una de sus instituciones educativas.

Cómo será el proceso de ingreso

Quienes completen la preinscripción podrán acceder al Trayecto Formativo de Nivelación (una instancia virtual obligatoria) que prepara a los estudiantes para los exámenes de ingreso.

Para participar, será indispensable registrar en el formulario un correo electrónico propio del estudiante (no se permite usar el de familiares), ya que ese mail será utilizado para el trabajo dentro de las aulas virtuales.

Los aspirantes deberán aprobar al menos cinco de los seis módulos de Lengua y cinco de los seis módulos de Matemática, condición necesaria para poder presentarse a las evaluaciones finales.

La convocatoria está dirigida a todos los estudiantes que cursen séptimo grado, sin exigir un promedio mínimo previo en su trayectoria escolar.

Las fechas clave del ingreso 2027

El proceso de admisión tendrá varias etapas a lo largo del año.

Preinscripción

Se realizará del lunes 6 al viernes 10 de abril mediante una plataforma online disponible en la web de la UNCuyo. En este paso, los aspirantes deberán elegir las escuelas de interés y adjuntar el certificado de alumno regular de la primaria.

Las seis instituciones que participan del proceso son: Liceo Agrícola, Escuela de Agricultura de General Alvear, Departamento de Aplicación Docente (DAD), Colegio Universitario Central (CUC), Escuela del Magisterio y Escuela de Comercio Martín Zapata.

Trayecto Formativo de Nivelación

El cursado virtual comenzará el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el sábado 15 de agosto. Durante ese período, los estudiantes trabajarán con materiales digitales actualizados que refuerzan los conocimientos básicos necesarios para iniciar la secundaria.

Exámenes

El 8 de septiembre a las 12 la universidad publicará el listado de quienes quedaron habilitados para rendir.

Las evaluaciones se realizarán en las siguientes fechas:

Lengua: sábado 26 de septiembre

Matemática: sábado 3 de octubre

Ambos exámenes no cuentan con instancia recuperatoria.

Cuándo se conocerán los resultados

La publicación de resultados se hará en dos etapas.

Para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear), los promedios y el orden de mérito se darán a conocer el miércoles 21 de octubre a las 12 en la web institucional.

En tanto, para los bachilleratos orientados (Colegio Universitario Central, Escuela Martín Zapata, Escuela del Magisterio y DAD), los resultados se publicarán el jueves 5 de noviembre a las 12 en el sitio oficial de la UNCuyo y en las páginas de cada colegio.