Colapsó un colector cloacal y el presidente de Aysam apuntó a conexiones clandestinas

La rotura de un colector cloacal en calle Tirasso, en Guaymallén, volvió a poner en foco el estado del sistema sanitario del Gran Mendoza. Desde Aysam confirmaron que el conducto colapsó en un sector muy deteriorado y señalaron que las conexiones clandestinas de desagües pluviales agravan la situación cada vez que llueve.

El presidente de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, explicó que el tramo afectado formaba parte de una obra de renovación que ya estaba en ejecución, financiada con fondos del resarcimiento por un monto cercano a los 5,5 millones de dólares.

Según detalló el funcionario durante una entrevista en radio Post, el derrumbe se produjo unos 50 metros antes del sector donde avanzaban los trabajos, lo que obligó a replantear el operativo previsto inicialmente para la obra.

Ante este escenario, la empresa decidió acelerar la renovación completa del colector en lugar de realizar una reparación provisoria, con el objetivo de evitar nuevas intervenciones en la zona en el corto plazo.

“Era un colector muy deteriorado y por eso había sido priorizado dentro del plan de obras”, explicó Mingorance.

Humberto Mingorance, responsable de Aysam.

El titular de Aysam también advirtió sobre una problemática estructural que afecta al sistema cloacal del área metropolitana. Según afirmó, muchos desagües pluviales están conectados ilegalmente a la red cloacal, lo que genera una sobrecarga en los conductos durante las tormentas.

“Cada vez que llueve los colectores colapsan”, sostuvo, al explicar que el ingreso masivo de agua de lluvia aumenta la presión dentro de las cañerías, lo que puede provocar desde el levantamiento de tapas de registro hasta roturas en los colectores.

Cómo avanza la reparación en Tirasso

Para poder intervenir en la zona, Aysam coordinó un operativo conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y el Departamento General de Irrigación, ya que en el sector también funciona un sistema de canales destinado al riego agrícola.

Durante las tareas se implementó un sistema de bypass tanto para el circuito cloacal como para el de riego, con el objetivo de evitar interferencias entre ambos y garantizar que el agua destinada a la producción continúe circulando sin contacto con efluentes.

La rotura también generó complicaciones para los vecinos del área. Como el colapso no ocurrió dentro de una obra programada, la empresa trabaja para habilitar accesos provisorios a las viviendas afectadas, permitiendo el ingreso y egreso de los frentistas.

En cuanto a los plazos, desde Aysam estiman que la reparación definitiva podría completarse en un período de entre dos y tres semanas, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar con normalidad.

Una vez finalizados los trabajos, el proyecto contempla la renovación total del colector cloacal y la repavimentación de la calzada, lo que permitirá restablecer completamente la circulación en este sector de Guaymallén.

Foto de la portada: Aconcagua Radio