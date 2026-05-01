Colapinto tuvo un viernes soñado en Miami y largará octavo en la carrera sprint del sábado

Sorprendente. Así puede calificarse la actuación de Franco Colapinto en la jornada de este viernes en Miami, donde primero tuvo una destacada actuación en la práctica libre 1 y luego una sobresaliente performance en la clasificación para la carrera sprint de este sábado, donde largará en octavo lugar tras ingresar por primera vez desde que está en la escudería Alpine.

En el reinicio de la Fórmula Uno tras un breve receso, en el que Colapinto aprovechó para brindar una histórica exhibición por las calles de Buenos Aires, la máxima categoría del automovilismo mundial estrenaba regulaciones en el GP de Miami.

Tras una prometedora práctica libre, el piloto argentino encaraba la qualy con más expectativas que en otras ocasiones. En ese marco, el 43 de Alpine tuvo notables desempeños en Q1 y Q2, lo que le permitió acceder a Q3, donde registró un tiempo de 1:29.320, el cual lo posiciona en el octavo lugar de la parrilla que largará en la carrera sprint de este sábado.

VAAAAAMOOOOSSSSS!!! THAT’S P8 FOR FRANCO 👏 pic.twitter.com/SBJqaSTZQC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 1, 2026

Cabe destacar que en la Q3 el oriundo de Pilar logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que partirá desde la décima posición, y también superó al piloto de Red Bull Racing, Isack Hadjar.

En paralelo, la clasificación quedó en manos de Lando Norris, piloto de McLaren, que se quedó con la pole position con un tiempo de 1:27.869. Detrás del británico finalizaron Kimi Antonelli, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, y el australiano Oscar Piastri, también de McLaren.

The results are in from Sprint Qualifying… 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Cuándo corre Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Miami

La carrera sprint del Miami Grand Prix se disputará este sábado desde las 13, hora argentina, y Colapinto buscará sostener su posición para sumar puntos.

Los elogios de Briatore a Colapinto en la previa del GP de Miami

Antes de que el piloto argentino saliera a la pista de Miami, Flavio Briatore le brindó un fuerte respaldo y destacó la evolución que viene mostrando en la temporada 2026: “Las dos primeras carreras hizo un súper trabajo. Lamentablemente Ocon lo sacó en la primera. En Suzuka fue diferente, pero hay que entender que nunca había corrido ahí (…) Ahora está mejor con la ingeniería, más maduro. Era un chico, ahora es un hombre. Maneja el auto como lo siente”, expresó el italiano.

Además, destacó la relación que mantiene con su compañero Pierre Gasly y el trabajo conjunto dentro de la escudería. “No hay drama. Los veo hablar mucho con los ingenieros, intercambiando información. Estoy muy contento”, señaló.

Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto en la antesala del GP de Miami.

Otro aspecto que destacó Briatore es el impacto que genera Colapinto fuera de las pistas. En ese apartado puso como ejemplo lo que sucedió durante el road show realizado el fin de semana pasado en Buenos Aires, que reunió a una multitud de fanáticos: “Esperaba más gente, al menos un millón”, ironizó entre risas sobre el evento que convocó a unas 600 mil personas. En esa línea remarcó que “es una locura, es realmente difícil entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. La forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble”.

Incluso contó su reacción al ver las imágenes del evento que le envió el propio piloto: “Cuando me envió el video, no lo podía creer. Es una completa locura, pero es muy bueno para él ver el apoyo de todo el país. Espero que el país también empuje el auto”.