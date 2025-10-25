Colapinto puso primera en México: ¿cómo le fue en las prácticas libres de este viernes?

Luego de su actuación en el Gran Premio de Estados Unidos, que recorrió el mundo por el sobrepaso a su compañero Pierre Gasly -desobedeciendo las órdenes de Alpine-, Franco Colapinto puso primera en México.

Es que este viernes, comenzó la acción en el país Azteca de cara a la carrera del domingo. Como ocurre siempre en la Fórmula 1, la jornada inicial estuvo destinada a las primeras dos sesiones de práctica libre.

Durante la FP1, la novedad es que varios pilotos cedieron sus asientos a los pilotos de desarrollo de sus respectivas escuderías para que puedan rodar en los monoplazas. Cabe destacar que esto se produjo debido a una reglamentación de la F1. En el caso de Alpine, Colapinto ya había dado lugar a Paul Aron antes, por lo que en esta ocasión fue Gasly quien cedió su butaca.

En cuanto al rendimiento, el argentino estuvo muy por encima de Aron, quien -además- es su competidor más directo en la carrera por quedarse con el segundo asiento de Alpine para 2026.

En la sesión, Colapinto dio seis vueltas rápidas, en las que el mejor tiempo que marcó fue de 1:19.331, lo que al final de FP1 lo ubicó como 9°, su mejor resultado desde que llegó a la escudería francesa. Por su parte, Aron quedó a 0.531 segundos del pilarense y finalizó 15°.

El resto del tiempo, el pilarense lo utilizó para girar con neumáticos duros para probar ritmo de carrera. Cabe destacar que cada prueba libre tiene una duración de una hora.

Unas horas más tarde, fue el turno de la FP2, ya con Gasly -y otros pilotos de peso de la parrilla- ya en pista. Durante la segunda tanda, Colapinto realizó ensayos de clasificación con gomas blandas. Si bien marcó un tiempo de 1:18.721, mejorando su performance con respecto a la FP1, esta vez el argentino finalizó en la posición 18.

Pese al retroceso en cuanto a la ubicación final, la nota positiva para Colapinto es que nuevamente quedó por delante de Gasly, que finalizó 20°.

Este sábado, será el turno de la última práctica previo a la clasificación para la carrera del domingo. La FP3 se llevará a cabo este sábado a partir de las 14:30 horas, mientras que la clasificación será a las 18. Por su parte, este domingo la carrera será a partir de las 17 horas.

Toda la acción podrá verse en vivo por televisión a través del canal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.