Colapinto logró reponerse a los desperfectos técnicos de su auto y se destacó en la clasificación para la carrera sprint

Lo que en un inicio parecía que iba a ser un viernes negro para Franco Colapinto en Canadá, terminó siendo una jornada positiva. Luego de perderse casi toda la práctica libre (la única del fin de semana) por desperfectos en el monoplaza, el piloto argentino logró recuperarse y -teniendo en cuenta las circunstancias- tuvo una destacada actuación en la clasificación para la carrera sprint de este sábado, donde largará P13.

Colapinto había comenzado la jornada con inconvenientes en la unidad de potencia de su Alpine A526 durante la FP1, lo que provocó que el auto perdiera rendimiento apenas iniciada la sesión. Tras este inconveniente, el pilarense ya no saldría a rodar. Horas más tarde, la escudería confirmó el reemplazo de la batería sin penalización para el argentino, que afrontaría la clasificación sprint con muy poco rodaje.

Pese al contexto adverso, Colapinto mostró una rápida adaptación y consiguió meterse entre los diez mejores tiempos de la SQ1 para avanzar al segundo corte. En contraste, su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó eliminado en la primera instancia.

Ya en la SQ2, el argentino registró un tiempo de 1:14.702. Aunque logró acercarse a los puestos de clasificación, el registro no le alcanzó para ingresar a la SQ3 y terminó en el 13° lugar para la grilla de la sprint.

Ahora, Colapinto buscará aprovechar el 13° puesto de partida para intentar avanzar posiciones en la carrera sprint de este sábado, en un circuito donde las neutralizaciones y las estrategias suelen generar oportunidades inesperadas.

La pole position para la sprint quedó en manos de George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, que marcó un tiempo de 1m12s965 en la SQ3. El británico superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, quien largará desde la segunda posición.

Cómo sigue el cronograma del GP de Canadá

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

13 a 14 horas Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo