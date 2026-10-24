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F1

Colapinto busca cambiar la racha en el Circuito de las Américas: hora y TV del GP de Estados Unidos

El piloto argentino afronta la fecha en Austin después de tres grandes premios sin sumar puntos. Tras las primeras prácticas, la actividad continuará este sábado con la clasificación. El domingo se disputará la carrera.

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino disputa este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de Austin, Texas, con el objetivo de cortar una seguidilla de tres fechas sin sumar puntos con su Alpine.

El argentino llega a Austin después de tres grandes premios sin puntos, una racha que comenzó con el accidente en Azerbaiyán y continuó en las fechas de Baréin, disputada en Malasia, y Singapur.

El cronograma comenzó este viernes, con la realización de las primeras dos prácticas libres. Ya concluidas estos primeros testeos, la actividad continuará este sábado con una tercera práctica y luego con la clasificación. Como de costumbre, el cierre será el domingo con la carrera principal.

Colapinto buscará dar vuelta la página en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas

La actividad comenzó este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos. Colapinto terminó 17° en la primera práctica libre y mejoró hasta el 15° puesto en la segunda, en una jornada en la que Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor registro.

El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:38.121 en la primera sesión y de 1:37.201 en la segunda.

Cabe resaltar que el piloto oriundo de Pilar recibió una penalización por el cambio de una nueva unidad de control electrónico, luego de superar el máximo permitido. De este modo, su fin de semana ya se encuentra condicionado. Es por eso que el hecho de hacer una buena clasificación el sábado será crucial para las aspiraciones del argentino en la carrera.

Los horarios del GP de Estados Unidos

La actividad en Austin continuará este sábado 24 de octubre con la tercera práctica libre, prevista entre las 14.30 y las 15.30. Más tarde, de 18 a 19, se disputará la clasificación que ordenará la grilla para la carrera.

El domingo 25 de octubre llegará el momento principal del fin de semana: el Gran Premio de Estados Unidos comenzará a las 17.

Dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir el Gran Premio de Estados Unidos en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible online mediante el plan premium de Disney+, que incluye la transmisión deportiva de ESPN.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

  • Práctica Libre 1: Finalizada (Colapinto concluyó en el 17° lugar).
  • Práctica Libre 2: Finalizada (Colapinto concluyó en el 15° lugar).

Sábado 24 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14.30 horas
  • Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 17 horas

ETIQUETAS:

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