Cobos pidió que se investigue cuánto gastó Mendoza en rutas nacionales: cuál es el reclamo del exgobernador

Julio Cobos presentó ante la Fiscalía de Estado de Mendoza un planteo para determinar cuánto dinero de las arcas provinciales se destinó desde 2025 al mantenimiento, rehabilitación y mejora de rutas nacionales y si esos fondos deben ser reclamados al Estado Nacional.

La presentación fue dirigida al fiscal de Estado, Fernando Simón, y también solicita que se investigue una eventual subejecución de recursos nacionales destinados a infraestructura vial. El objetivo de la presentación de Cobos es establecer si Mendoza terminó afrontando con fondos propios obligaciones que, en teoría, corresponden Nación.

El planteo toma como antecedente la situación que atravesaron durante 2025 distintos corredores nacionales que atraviesan la provincia. En ese contexto, Mendoza acordó con la Dirección Nacional de Vialidad la ejecución de obras sobre determinados tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, mediante un convenio aprobado por el Decreto Provincial 1165/2025.

Según la presentación, ese acuerdo alcanzó aproximadamente 235 kilómetros. Para Cobos, la intervención de la Provincia fue extraordinaria y buscó evitar que el deterioro de las rutas tuviera mayores consecuencias sobre la seguridad vial, el transporte de cargas, la producción, el turismo y la conexión con Chile.

Ahora, el exgobernador busca determinar si aquella intervención terminó trasladando a Mendoza obligaciones y costos que corresponden al Estado Nacional. “La Provincia no sustituyó voluntariamente esa responsabilidad”, sostiene el escrito presentado ante Fiscalía de Estado.

En ese sentido, Cobos remarca que las rutas nacionales se encuentran bajo jurisdicción nacional y que su conservación, mantenimiento y rehabilitación corresponden a los organismos nacionales competentes.

El dinero que Mendoza destinó a las rutas y las medidas que plantea Cobos

Uno de los principales puntos del planteo está relacionado con los recursos destinados por ley a la infraestructura vial.

Cobos señala que actualmente el 28,58% de lo recaudado por el impuesto sobre los combustibles líquidos se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Por eso, solicita que se determine cuánto de esos recursos estuvo efectivamente disponible y cuánto fue destinado a obras desde que Milei asumió la presidencia.

En paralelo, pide establecer cuánto dinero provincial se destinó desde 2025 a la atención de rutas nacionales. Para eso, propone relevar cada obra, incluyendo la ruta y el tramo intervenido, las fechas, los contratistas, los montos contratados y pagados y, especialmente, la fuente de financiamiento y los recursos provinciales efectivamente utilizados.

El planteo también contempla que Nación informe cuánto presupuesto tenía disponible para cada ruta, qué obras estaban previstas, cuáles fueron suspendidas o no ejecutadas, los motivos de esas decisiones y qué recursos financieros permanecían disponibles.

La solicitud alcanza especialmente a las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146.

La presentación de Cobos apunta a que, si la investigación confirma que existían recursos nacionales destinados a infraestructura vial que no fueron utilizados y que Mendoza debió financiar obras correspondientes a rutas nacionales, Fiscalía de Estado promueva un reclamo administrativo para obtener el reconocimiento y reintegro de esas sumas.

También plantea que, ante una eventual negativa o falta de respuesta de la Nación, se avance con las acciones judiciales que correspondan.

Ahora será la Fiscalía de Estado la que deberá determinar si abre las actuaciones, solicita información a los organismos provinciales y nacionales y, eventualmente, avanza con el reclamo.