Ciudad y Las Heras preparan un evento especial en homenaje a San Martín

La Ciudad de Mendoza y Las Heras realizarán una Velada de Gala en homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 176 años de su Paso a la Inmortalidad.

El encuentro será el domingo 16 de agosto, a las 22, en el Teatro Mendoza, en la previa del 17 de agosto. La propuesta combinará teatro, música, danza y tradiciones cuyanas para recrear distintos momentos vinculados con la gesta sanmartiniana.

La actividad comenzará en los alrededores del teatro, donde se montará un fogón inspirado en los preparativos del Ejército de los Andes. También participarán cerca de 70 bailarines, gauchos de la Federación Gaucha a caballo y la Banda de Música de la Policía de Mendoza.

Dentro del teatro, el público será recibido por integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo y representantes de la Flor de la Tradición. La gala contará con la participación de artistas mendocinos, entre ellos Patricia Cangemi y Anabel Molina, además de los ballets y las orquestas municipales de Ciudad y Las Heras.

El cierre estará a cargo del Coro Municipal de la Ciudad de Mendoza junto a la Orquesta Municipal, en una noche pensada para recordar y poner en valor el legado del Libertador.

Entradas y cortes de tránsito

La entrada será gratuita y las localidades podrán retirarse desde el jueves 13, de 10 a 13, en la boletería del Teatro Mendoza, ubicada en San Juan 1427, o en la Dirección de Cultura de Las Heras, en San Miguel 1457. Se entregarán hasta dos entradas por persona, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

Además, el domingo 16, desde las 15, habrá cortes de tránsito en calle San Juan, entre Buenos Aires y Entre Ríos, y en el tramo comprendido entre San Martín y Entre Ríos hasta Rioja.