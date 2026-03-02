Ciudad: Ulpiano Suárez suma tres tótems para que vecinos y turistas hagan denuncias

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, acordaron avanzar en la implementación de los Centros de Denuncias Web (CEDEW), también conocidos como tótems de denuncias penales, que serán instalados en puntos estratégicos de la Capital.

Actualmente funcionan dos dispositivos en las comisarías Sexta y Tercera, y en esta nueva etapa se sumarán tres. Los CEDEW forman parte de un proceso de modernización que se desarrolla en la provincia y buscan ofrecer una herramienta ágil, segura y accesible para que las víctimas puedan realizar denuncias penales de manera presencial mediante soporte digital.

“Esta cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio es valiosísima para trabajar por un objetivo común: que haya menos delitos y que los mendocinos y los visitantes se sientan más seguros”, expresó Ulpiano Suarez, quien remarcó que la Ciudad busca sostener su posicionamiento como destino seguro a nivel nacional e internacional con una gran afluencia de turistas.

El jefe comunal señaló que el municipio viene trabajando desde hace tiempo con un sistema propio de geolocalización del delito, alimentado con información de los preventores que patrullan las calles las 24 horas, los aportes vecinales a través del programa Ojos en Alerta y el sistema de Alarmas Comunitarias, además de los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad mediante el 911. “A esa capa de información ahora le agregamos la del Ministerio Público Fiscal, que es valiosísima”, sostuvo.

Por su parte, Gullé explicó que el objetivo es proveer al municipio el software de mapa de georreferenciación delictiva correspondiente a toda la Capital. “Es un mapa dinámico, que se actualiza en tiempo real y permite obtener estadísticas precisas. Para el municipio es vital en tareas de prevención, porque posibilita saber dónde actuar con mayor énfasis, dónde ubicar cámaras y cómo optimizar recursos”, afirmó.