Ciudad sumó 15 pistolas Taser: Cornejo y Ulpiano Suárez encabezaron el acto

Un grupo de preventores de la Ciudad de Mendoza, que completaron la capacitación obligatoria, recibieron las primeras pistolas Taser 7 (de 30 que serán en total) en un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez.

En esta primera etapa, se entregaron 15 dispositivos Taser 7 y sesenta cartuchos, que forman parte de un total de 30 unidades destinadas al cuerpo de seguridad ciudadana de la Ciudad. Esta incorporación se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial N° 9637 de Seguridad Ciudadana y en los lineamientos definidos por la Resolución Nº 2155, que regula su uso y establece los requisitos de la capacitación que brindaron a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

El intendente Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto con la Provincia. “Esto es posible por un trabajo articulado entre la Ciudad de Mendoza y el Gobierno Provincial. Hace muy pocos días compartimos la puesta en funcionamiento del Centro de Visualización y Monitoreo de la Ciudad“.

“El aporte que hacemos desde la Ciudad no es sólo para los 125.000 vecinos que residen de manera permanente, sino también para los más de 300.000 mendocinos y turistas que llegan diariamente. Quiero agradecer también a los miembros de la fuerzas de seguridad, a la Policía de Mendoza, a los miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales que han tenido a cargo la capacitación y también a esta primera tanda de preventores que ha recibido la capacitación”, dijo el intendente

Por su parte, Cornejo destacó el compromiso del municipio capitalino en la implementación de estas herramientas. “La Ciudad de Mendoza se ha comprometido fuertemente con esta tarea, realizando una inversión propia. No se trata de un equipamiento que la provincia entrega sin más, sino de un trabajo conjunto donde nos asociamos para llevar adelante la compra, optimizando recursos a través de un proceso licitatorio que permitió reducir costos”, dijo.

“Estamos abiertos a hacerlo con otros municipios, haciendo todo el proceso de capacitación. La verdad que hay muchos municipios que están comprometidos con la tarea de la prevención en el Gran Mendoza, como Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, Las Heras. Pero la Capital les lleva la delantera con incorporaciones de este tipo y con muchísimas cámaras de seguridad y centros de monitoreo”.