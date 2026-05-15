Ciudad larga un programa para emprendedores

El ecosistema emprendedor de Mendoza suma una nueva oportunidad para crecer. La Ciudad de Mendoza, mediante su Área de Vinculación Comunitaria, abre la convocatoria para el ciclo “Potenciá tu emprendimiento: herramientas y vínculos para el desarrollo”.

Se trata de una propuesta gratuita diseñada específicamente para quienes ya forman parte de talleres sociales, programas comunitarios o llevan adelante proyectos de economía social en la capital.

Esta iniciativa nace como un paso natural tras más de tres décadas de trabajo municipal en la formación de oficios. Hoy, muchos de esos conocimientos se han transformado en unidades productivas concretas. Entonces, el objetivo es brindarles el soporte técnico necesario para que den el siguiente salto.

El ciclo no sólo se centra en la teoría, sino en brindar soluciones prácticas para los desafíos cotidianos de emprender. Los ejes principales de los encuentros serán.

Identidad y marca personal: cómo definir la esencia del proyecto .

. Comunicación y ventas: estrategias para llegar a más clientes .

. Negociación y costos: herramientas de gestión financiera adaptadas a la realidad emprendedora.

Más allá del contenido técnico, el programa apuesta fuerte a la construcción colectiva. La idea es que los asistentes puedan tejer redes de contacto, intercambiar experiencias y generar alianzas que amplíen sus oportunidades comerciales y de crecimiento personal.

¿Quiénes pueden participar?

La invitación está dirigida a:

Integrantes de los Talleres Sociales de la Ciudad.

Sociales de la Ciudad. Titulares del Programa Municipal de Promoción Comunitaria.

Municipal de Promoción Comunitaria. Emprendedores de la economía social que residan o trabajen en la Ciudad.

Agenda de encuentros

Los talleres se dictarán de 15.30 a 17 hs bajo el siguiente cronograma:

Lunes 18 de mayo: NIDO (La Esperanza y Aldo Giordano, Barrio Flores-Olivares).

NIDO (La Esperanza y Aldo Giordano, Barrio Flores-Olivares). Lunes 1 de junio: CIC Nº3 (Tolosa y Potrerillos, Barrio San Martín).

CIC Nº3 (Tolosa y Potrerillos, Barrio San Martín). Lunes 8 de junio: DEM (Las Heras 745, esquina Belgrano).

DEM (Las Heras 745, esquina Belgrano). Lunes 29 de junio: Salón Comunitario La Favorita.

Cabe indicar, que la participación es por orden de llegada hasta agotar los cupos de cada espacio, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar el lugar.