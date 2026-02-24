Search
emprendedor
CIUDAD DE MENDOZA

Ciudad lanza una nueva edición de capacitaciones para emprendedores

La Ciudad de Mendoza presenta una propuesta gratuita de formación presencial para quienes quieran iniciar o potenciar sus proyectos.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza lanzó una nueva edición del Kit Emprendedor, un ciclo de capacitaciones presenciales y gratuitas destinado a quienes tienen interés en iniciar un proyecto propio o fortalecer el que ya están desarrollando. La iniciativa está pensada para ofrecer herramientas prácticas y aplicables a la realidad de quienes transitan el camino del emprendimiento.

Esta propuesta formativa se compone de cinco encuentros independientes, que se llevarán a cabo durante los martes del mes de marzo, a partir de las 14:45, en el Distrito 33 de Ciudad de Mendoza. Cada sesión tendrá una duración máxima de tres horas y estará a cargo de especialistas del Club de Emprendedores y docentes invitados con experiencia en apoyo a proyectos reales.

El cronograma temático incluye:

  • Competencias que emprenden: enfoque en el desarrollo de foco, hábitos productivos y resiliencia para sostener el proceso emprendedor.
  • Diseñá tu modelo de negocio: herramientas para estructurar la idea y construir un modelo de negocio sólido.
  • Hacer marketing y morir en el intento: fundamentos de marketing y ventas para comunicar y posicionar productos o servicios.
  • Números que sostienen tu idea: conceptos básicos de finanzas para entender costos, precios y viabilidad económica.
  • Comunicá con impacto: recursos para fortalecer el pitch, la marca personal y las estrategias de storytelling.

La propuesta está dirigida a personas de todos los sectores y niveles de experiencia, ya sea que estén dando sus primeros pasos como emprendedores o que busquen consolidar y potenciar sus proyectos con mayor claridad y confianza.

Las capacitaciones son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través del siguiente enlace.

