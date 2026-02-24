Ciudad lanza una nueva edición de capacitaciones para emprendedores

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza lanzó una nueva edición del Kit Emprendedor, un ciclo de capacitaciones presenciales y gratuitas destinado a quienes tienen interés en iniciar un proyecto propio o fortalecer el que ya están desarrollando. La iniciativa está pensada para ofrecer herramientas prácticas y aplicables a la realidad de quienes transitan el camino del emprendimiento.

Esta propuesta formativa se compone de cinco encuentros independientes, que se llevarán a cabo durante los martes del mes de marzo, a partir de las 14:45, en el Distrito 33 de Ciudad de Mendoza. Cada sesión tendrá una duración máxima de tres horas y estará a cargo de especialistas del Club de Emprendedores y docentes invitados con experiencia en apoyo a proyectos reales.

El cronograma temático incluye:

Competencias que emprenden : enfoque en el desarrollo de foco, hábitos productivos y resiliencia para sostener el proceso emprendedor.

: enfoque en el desarrollo de foco, hábitos productivos y resiliencia para sostener el proceso emprendedor. Diseñá tu modelo de negocio : herramientas para estructurar la idea y construir un modelo de negocio sólido.

: herramientas para estructurar la idea y construir un modelo de negocio sólido. Hacer marketing y morir en el intento : fundamentos de marketing y ventas para comunicar y posicionar productos o servicios.

: fundamentos de marketing y ventas para comunicar y posicionar productos o servicios. Números que sostienen tu idea : conceptos básicos de finanzas para entender costos, precios y viabilidad económica.

: conceptos básicos de finanzas para entender costos, precios y viabilidad económica. Comunicá con impacto: recursos para fortalecer el pitch, la marca personal y las estrategias de storytelling.

La propuesta está dirigida a personas de todos los sectores y niveles de experiencia, ya sea que estén dando sus primeros pasos como emprendedores o que busquen consolidar y potenciar sus proyectos con mayor claridad y confianza.

Las capacitaciones son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través del siguiente enlace.