Ciudad festejó el Día del Himno y dio un mensaje político previo al año electoral

La Ciudad de Mendoza se vistió de celeste y blanco para conmemorar el Día del Himno Nacional Argentino. La emblemática Pérgola de la Peatonal Sarmiento fue el escenario de la intervención “Entonemos juntos nuestro himno nacional”, una iniciativa con la cual la Municipalidad buscó resaltar los valores patrios y el sentido de identidad.

Así, en pleno corazón de la capital, el intendente Ulpiano Suarez encabezó el encuentro, que comenzó con la llegada de la Banda de la Policía de Mendoza “Cabo Primero Gustavo Ramet” tras una marcha desde la Legislatura Provincial. Durante la jornada, se entregaron escarapelas a los presentes, invitando a la comunidad a llevar con orgullo los símbolos nacionales.

“Hemos compartido con mucha emoción este momento junto a vecinos y gente que pasaba por aquí. El Himno, al igual que nuestra bandera, nos une más allá de cualquier pertenencia partidaria; nos moviliza donde sea que estemos en el mundo”, destacó Ulpiano Suarez.

El jefe comunal también reflexionó sobre la importancia de la unidad en el contexto actual: “Celebrar el Himno es celebrar la unidad de los argentinos. Como ciudad sanmartiniana, debemos abrazar estos valores. Recién, al levantar la vista, veía el Pasaje San Martín que va camino a sus 100 años; son símbolos que nos invitan a darlo todo por nuestra patria con esfuerzo y unidad”.



La jornada contó con una detallada reseña histórica a cargo de Facundo Navarro Loyarte, quien invitó a los presentes a situarse hace más de 200 años para entender la relevancia de esta fecha. El guía y gestor cultural explicó cómo la Asamblea, tras el triunfo de Belgrano en Tucumán, asumió la tarea de generar los símbolos de una nación que aún no terminaba de constituirse; tales como el escudo, la moneda y la marcha patriótica.

“Vicente López y Planes salió de un teatro inspirado, con el corazón palpitante y el cerebro ardiente para escribir estas estrofas entre el 8 y el 9 de mayo, antes de presentarlas un día como hoy de 1813”, relató Navarro Loyarte. Además, profundizó en detalles poco conocidos, como la composición musical de Blas Parera —asignada por la suma de 200 pesos de la época— y el rol fundamental de una emblemática mujer, como lo fue Mariquita Sánchez de Thompson. Es que en su casa se entonó por primera vez, subrayando que la letra original era mucho más extensa y bélica antes de las adaptaciones diplomáticas que derivaron en la versión actual que nos identifica.

El acto contó con la especial participación de las representantes de la Ciudad. Estuvieron presentes la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza, María Celeste Sammartino, junto a su virreina, Sofía Agustina Sosa. También se sumó a la celebración la Reina Provincial de los Adultos Mayores, Gladys Doña, quienes compartieron el emotivo momento con el público presente.

El cierre estuvo marcado por el despliegue artístico del Ballet de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Cánovas. Junto a la Banda de la Policía, los bailarines ofrecieron un tributo a las raíces nacionales que fue ovacionado por los mendocinos y turistas que se acercaron a la Pérgola para vivir un mediodía cargado de patriotismo.