Ciudad en obras: Suárez recorrió los trabajos que transforman la Capital

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, realizó un recorrido por diversas obras de infraestructura y mejoras edilicias que lleva adelante el municipio, algunas de ellas en conjunto con el sector privado. El objetivo central es modernizar la infraestructura urbana, optimizar los servicios y garantizar espacios públicos más seguros y accesibles.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Entre los proyectos visitados se encuentran:

El Centro Veterinario de La Favorita: se llevan a cabo trabajos de impermeabilización, colocación de cielorraso, mantenimiento de muros, zócalos y contrapisos; pintura interior y exterior; instalación de aberturas de emergencia; rampas para personas con discapacidad; y mejoras eléctricas y sanitarias.

El jardín maternal Mimitos, en barrio Flores: se realizan tareas de pintura en muros interiores y exteriores para recuperar el espacio y mejorar las condiciones para los niños y el personal.

El desarrollo inmobiliario Civit Avenue, sobre calle Emilio Civit: será un edificio con 92 unidades habitacionales y locales comerciales orientados al alquiler temporario, una inversión que apunta a impulsar el turismo y acompañar el crecimiento urbano.

El Instituto Nadino, en Joaquín V. González y Granaderos: se ejecutan mejoras en veredas en el marco del Plan Mejores Veredas, junto con fondos de la Dirección General de Escuelas. Además se trabaja en fachadas, revoques, pintura y carpinterías. La inversión estimada para el arreglo de veredas es de aproximadamente $81.609.838,96, incluyendo 561 m² de piso granítico gris.

Construcción de rampas de accesibilidad en esquinas estratégicas: las obras se realizan en Rioja y Córdoba (Tercera Sección) y en Jorge A. Calle y Granaderos (Sexta Sección), con el fin de mejorar la transitabilidad peatonal y garantizar condiciones de accesibilidad para todos.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones responden al crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el oeste y al incremento de la demanda por servicios y espacios públicos en condiciones adecuadas. Las obras contemplan tanto la atención de necesidades comunitarias como la promoción de nuevas inversiones que aporten al desarrollo urbano.