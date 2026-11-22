Con la llegada del calorcito, la Ciudad de Mendoza renovó los horarios del programa Ciudad en Movimiento, una iniciativa que ofrece distintas alternativas para realizar actividad física al aire libre y aprovechar los espacios verdes de la Capital.

La propuesta incluye clases de ritmos, entrenamiento funcional y grupos de running, distribuidos en cinco puntos de la ciudad. Las actividades están pensadas para que vecinos de distintas edades y niveles de entrenamiento puedan incorporar el ejercicio a su rutina.

En el Parque Central, las clases de ritmos se realizan los martes y jueves, de 18:30 a 20:30, en las escalinatas del puente de calle Mitre, sobre el Paseo Di Benedetto. Además, en ese mismo espacio funciona el grupo Running de Ciudad, que se reúne los martes y jueves de 19:30 a 20:30.

Por otro lado, el Parque O’Higgins ofrece dos propuestas. Las clases de ritmos se dictan de lunes a viernes, de 16 a 17, mientras que el entrenamiento funcional se desarrolla los miércoles y viernes, de 10 a 12.

El cronograma también contempla actividades en distintos espacios barriales. En el CIC 2, las clases de ritmos tienen lugar los lunes y miércoles, de 19:30 a 21. En la Plaza Soberanía, se realizan los martes y jueves, de 17:30 a 18:30, mientras que en la Plaza Yrigoyen los encuentros son los lunes y miércoles, de 16:45 a 17:45.