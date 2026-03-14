“Ciudad en movimiento”: el nuevo programa para hacer actividad física en plazas y parques

La Ciudad de Mendoza lanzó “Ciudad en movimiento”, un nuevo programa que invita a vecinos y vecinas a realizar actividad física en plazas y parques del departamento. La iniciativa busca fomentar un estilo de vida más activo a través de clases gratuitas y abiertas a la comunidad.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios verdes de la capital y estarán a cargo de profesores de educación física. De esta manera, quienes participen podrán ejercitarse al aire libre y aprovechar los espacios públicos mientras incorporan hábitos saludables.

El programa incluye diferentes propuestas pensadas para todas las edades y niveles de entrenamiento. Entre las actividades habrá clases de gimnasia, entrenamiento funcional y otras prácticas físicas, con el objetivo de que cada persona pueda encontrar una opción acorde a sus intereses.

Dónde se realizarán las actividades

El programa “Ciudad en Movimiento” se desarrollará en distintos espacios de la Ciudad con el siguiente cronograma:

Parque Central

Ritmos: martes y jueves de 17.45 a 19.45 hs.

Running Ciudad: martes y jueves de 19.30 a 20.30 hs.

Parque O’Higgins

Ritmos: lunes a viernes de 16 a 17 hs.

Entrenamiento funcional: miércoles y viernes de 10 a 12 hs.

Bloque deportivo de fin de semana (ritmos, iniciación deportiva y actividades recreativas): sábados de 18 a 20 hs.

CIC Nº 2

Ritmos: lunes y miércoles de 19.30 a 21 hs.

Plaza Soberanía

Ritmos: martes y jueves de 18 a 19 hs.

Plaza Irigoyen

Ritmos: lunes y miércoles de 16.45 a 17.45 hs.

Además de promover el ejercicio, la iniciativa apunta a generar espacios de encuentro entre vecinos y fortalecer el uso de plazas y parques como lugares de recreación y bienestar.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan incentivar el movimiento y mejorar la calidad de vida de la comunidad, acercando el deporte a los barrios y facilitando el acceso a actividades gratuitas al aire libre.