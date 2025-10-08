Ciudad de Mendoza homenajeó a San Martín con la presentación del vino “Héroe de Los Andes”

La Ciudad de Mendoza, bajo la gestión del intendente Ulpiano Suarez, fue el escenario de un emotivo reconocimiento a José de San Martín con la presentación del vino “Héroe de los Andes”, una iniciativa que combinó historia, cultura y tradición en torno a la figura del Padre de la Patria.

El evento, realizado en la Casa de San Martín, puso en valor las virtudes del Libertador -su tenacidad, innovación y espíritu emprendedor-, rasgos que también reflejan el carácter de los viticultores mendocinos y el compromiso con el trabajo que distingue a la comunidad local.

Durante la jornada, vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron de un encuentro que, junto al Ballet municipal, unió música, danza y degustaciones, en un ambiente que celebró tanto la cultura sanmartiniana como el patrimonio enológico de la provincia.

“Fue un placer recibir a la historiadora Beatriz Bragoni, una de las creadoras del vino Héroe de los Andes, que rinde homenaje al General José de San Martín. La etiqueta de la botella es una verdadera obra de arte y, además, este vino tiene un valor personal especial: se elabora con uvas Malbec provenientes de San Carlos, tierras vinculadas a mis raíces”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez. Y agregó: “El vino es nuestra bebida nacional y nos ha acompañado como pueblo incluso durante la gesta libertadora. Este Malbec busca reivindicar ese costado histórico del que poco se habla”.

En la ocasión, el intendente aprovechó para entregar a la historiadora el libro “San Martín: vecino de Mendoza, ciudadano del mundo” de Gustavo Capone, recientemente publicado. A su vez, Bragoni obsequió su obra “San Martín: una biografía política del Libertador”, fortaleciendo así el intercambio cultural y académico que caracteriza a la Ciudad.