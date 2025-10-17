Ciudad de Mendoza: detuvieron a un hombre por privar de la libertad a su ex pareja

Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre acusado de privar ilegítimamente de libertad a su expareja, situación que ocurrió en la intersección de calles Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, de la Ciudad de Mendoza.

“El rápido accionar de la Policía de Mendoza permitió la detención de un hombre que durante la madrugada privó ilegítimamente de la libertad a su expareja”, informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a través de la red social X.

Según la información oficial, el agresor interceptó a la víctima cuando salía de un bar, la tomó por la fuerza y la subió a un vehículo, trasladándola en contra de su voluntad hasta un domicilio donde la mantuvo retenida.

El hecho fue advertido gracias a llamados al 911 que alertaron sobre una situación de violencia dentro de un automóvil. A partir de los registros de pórticos de cámaras y del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), se logró identificar el rodado y desplegar un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital localizó el vehículo en Lavalle e inició una persecución que culminó con la detención del principal sospechoso y de dos acompañantes, quienes se encontraban en el interior del auto.

La víctima fue asistida por personal policial y médico. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Capital, que dispuso el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados al procedimiento, mientras continúa la investigación judicial.