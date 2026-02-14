Search
Ciudad de Mendoza: cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo de Carnaval

El Municipio de Ciudad de Mendoza detalló el cronograma de servicios esenciales y actividades durante los días festivos del Carnaval.

El Municipio de Ciudad de Mendoza informó cómo estarán funcionando los servicios municipales durante el fin de semana largo con motivo de los feriados de Carnaval.

Desde el área de tránsito se indicó que el transporte público de pasajeros funcionará con servicios reducidos tanto el lunes 16 como el martes 17 de febrero, adaptándose al cronograma especial de feriados. En tanto, las oficinas administrativas municipales permanecerán cerradas en esos días, retomando sus actividades habituales a partir del miércoles 18.

El servicio de recolección de residuos tendrá cambios en su frecuencia habitual, por lo que se recomendó a los vecinos sacar la basura en los horarios habituales pero estar atentos a posibles modificaciones según la zona.

En cuanto a los espacios verdes y recreativos, los parques y plazas municipales estarán abiertos con normalidad, al igual que los museos y espacios culturales dependientes del municipio, ofreciendo distintas propuestas para quienes visiten la ciudad durante los días no laborables.

La Dirección de Deportes anunció que las instalaciones deportivas municipales también estarán disponibles para actividades recreativas, aunque con horarios especiales acorde al fin de semana largo.

Por último, se recordó a la comunidad que los servicios esenciales como guardias de salud y seguridad ciudadana seguirán activos durante todo el fin de semana, garantizando atención y asistencia a quienes lo necesiten.

